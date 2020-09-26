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"قرقاش" عن استقالة "أديب": لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها مع الميليشيات ومصالحها

رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف كان قد أعلن من قصر بعبدا اليوم اعتذاره عن مهمة التشكيل

علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش؛ على تقديم رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف مصطفى أديب؛ استقالته من منصبه اليوم السبت.

وكتب قرقاش؛ عبر "تويتر": "لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها وكفاءتها مع منطق الميليشيات ومصالحها، درس عربي يتكرّر".

وكان أديب؛ قد أعلن -بحسب "روسيا اليوم"- في كلمة له من قصر بعبدا، في وقتٍ سابق اليوم، اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة.

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"قرقاش" عن استقالة "أديب": لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها مع الميليشيات ومصالحها
سبق

علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش؛ على تقديم رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف مصطفى أديب؛ استقالته من منصبه اليوم السبت.

وكتب قرقاش؛ عبر "تويتر": "لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها وكفاءتها مع منطق الميليشيات ومصالحها، درس عربي يتكرّر".

وكان أديب؛ قد أعلن -بحسب "روسيا اليوم"- في كلمة له من قصر بعبدا، في وقتٍ سابق اليوم، اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
12:43 PM

"قرقاش" عن استقالة "أديب": لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها مع الميليشيات ومصالحها

رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف كان قد أعلن من قصر بعبدا اليوم اعتذاره عن مهمة التشكيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش؛ على تقديم رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف مصطفى أديب؛ استقالته من منصبه اليوم السبت.

وكتب قرقاش؛ عبر "تويتر": "لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها وكفاءتها مع منطق الميليشيات ومصالحها، درس عربي يتكرّر".

وكان أديب؛ قد أعلن -بحسب "روسيا اليوم"- في كلمة له من قصر بعبدا، في وقتٍ سابق اليوم، اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة.

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