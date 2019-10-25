النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الليث والقنفذة وأضم على موعد مع إنشاء حضانات ورياض أطفال بفروع "أم القرى"

"مليباري" أكد حرص الجامعة على توفير الرعاية اللازمة لأطفال منسوبيها

وقف وفدٌ من شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم، على عددٍ من مرافق جامعة أم القرى بفروع الجامعة في القنفذة والليث وأضم، في جولة برفقة المشرف العام على مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية بالجامعة، الدكتور إيهاب بن عبد الرحيم مليباري، وذلك استكمالاً لمتطلبات تنفيذ مبادرة إنشاء حضانات ورياض الأطفال.

واستقبل الوفد عمداء الكليات في المقرات، ووكيلات شطر الطالبات، إضافة إلى قيادات مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية.

وأكد الدكتور مليباري حرص الجامعة على توفير الرعاية اللازمة لأطفال منسوبيها بما يُسهم في توفير بيئة عمل جاذبة وآمنة، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي بمتابعة من مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن عمر بافيل لتسهيل إجراءات تنفيذ المبادرات، بما يُسهم في تسريع عمليات التطوير، وضمان جودة الخدمات المقدمة لمنسوبي الجامعة وذويهم.

وزارة التعليم جامعة أم القرى

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الليث والقنفذة وأضم على موعد مع إنشاء حضانات ورياض أطفال بفروع "أم القرى"
سبق

وقف وفدٌ من شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم، على عددٍ من مرافق جامعة أم القرى بفروع الجامعة في القنفذة والليث وأضم، في جولة برفقة المشرف العام على مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية بالجامعة، الدكتور إيهاب بن عبد الرحيم مليباري، وذلك استكمالاً لمتطلبات تنفيذ مبادرة إنشاء حضانات ورياض الأطفال.

واستقبل الوفد عمداء الكليات في المقرات، ووكيلات شطر الطالبات، إضافة إلى قيادات مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية.

وأكد الدكتور مليباري حرص الجامعة على توفير الرعاية اللازمة لأطفال منسوبيها بما يُسهم في توفير بيئة عمل جاذبة وآمنة، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي بمتابعة من مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن عمر بافيل لتسهيل إجراءات تنفيذ المبادرات، بما يُسهم في تسريع عمليات التطوير، وضمان جودة الخدمات المقدمة لمنسوبي الجامعة وذويهم.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
02:31 AM

الليث والقنفذة وأضم على موعد مع إنشاء حضانات ورياض أطفال بفروع "أم القرى"

"مليباري" أكد حرص الجامعة على توفير الرعاية اللازمة لأطفال منسوبيها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
183

وقف وفدٌ من شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم، على عددٍ من مرافق جامعة أم القرى بفروع الجامعة في القنفذة والليث وأضم، في جولة برفقة المشرف العام على مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية بالجامعة، الدكتور إيهاب بن عبد الرحيم مليباري، وذلك استكمالاً لمتطلبات تنفيذ مبادرة إنشاء حضانات ورياض الأطفال.

واستقبل الوفد عمداء الكليات في المقرات، ووكيلات شطر الطالبات، إضافة إلى قيادات مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية.

وأكد الدكتور مليباري حرص الجامعة على توفير الرعاية اللازمة لأطفال منسوبيها بما يُسهم في توفير بيئة عمل جاذبة وآمنة، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي بمتابعة من مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن عمر بافيل لتسهيل إجراءات تنفيذ المبادرات، بما يُسهم في تسريع عمليات التطوير، وضمان جودة الخدمات المقدمة لمنسوبي الجامعة وذويهم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,591
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,068
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,197
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
37,008

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة