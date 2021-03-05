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مصر تدين استمرار ميليشيا الحوثي في محاولة استهداف المدنيين بالسعودية

أكدت أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد للاستقرار في المنطقة

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران هجماتها الإرهابية الموجهة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان من آخرها إطلاق صاروخ بالستي وعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار باتجاه المناطق الجنوبية بالمملكة؛ والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية رفضها الكامل لهذه الأعمال العدائية التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية، وما تُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وتهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليميين.


كما شددت مصر على موقفها الثابت الداعم للمملكة، وعلى الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

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مصر تدين استمرار ميليشيا الحوثي في محاولة استهداف المدنيين بالسعودية
سبق

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران هجماتها الإرهابية الموجهة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان من آخرها إطلاق صاروخ بالستي وعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار باتجاه المناطق الجنوبية بالمملكة؛ والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية رفضها الكامل لهذه الأعمال العدائية التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية، وما تُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وتهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليميين.


كما شددت مصر على موقفها الثابت الداعم للمملكة، وعلى الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
07:19 PM

مصر تدين استمرار ميليشيا الحوثي في محاولة استهداف المدنيين بالسعودية

أكدت أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد للاستقرار في المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران هجماتها الإرهابية الموجهة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان من آخرها إطلاق صاروخ بالستي وعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار باتجاه المناطق الجنوبية بالمملكة؛ والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية رفضها الكامل لهذه الأعمال العدائية التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية، وما تُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وتهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليميين.


كما شددت مصر على موقفها الثابت الداعم للمملكة، وعلى الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

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