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"الدفاع المدني" ينقذ 2180 حالة بالمسجد الحرام خلال ثلث رمضان الأول

نقلها إلى المراكز الصحية لتلقي الإسعافات الأولية والخدمات العلاجية اللازمة

قامت قوة الدفاع المدني في المسجد الحرام بإنقاذ وإسعاف 2180 حالة إسعافية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، ونقلها إلى المراكز الصحية داخل المسجد الحرام؛ لتلقي الإسعافات الأولية والخدمات الصحية والعلاجية اللازمة.

وأوضح قائد قوة الدفاع المدني في المسجد الحرام العقيد ركن سعد بن سعيد الشهراني، أن قوة الدفاع المدني باشرت مهام أعمالها في المسجد الحرام خلال شهر رمضان وانتشارها وتمركزها في صحن الطواف والمسعى وجميع مداخل الحرم والساحات الخارجية المحيطة؛ لتقديم العون والمساعدة للمعتمرين والزوار.

وأكد العقيد "الشهراني" أن القوة تتشرف بالعمل في خدمة ضيوف الرحمن، حيث تقوم بالخدمات الإسعافية للمصابين والمرضى وكبار السن الذين يتعرضون لمتاعب، ونقل الحالات للمراكز الصحية داخل الحرم والمستشفيات الموجودة في الساحات الخارجية، كما تقوم بمتابعة إجراءات السلامة والمحافظة على سلامة المعتمرين والزوار.

وأوضح أن قوة دعم الحرم المكي مجهزة بكل ما يلزم من معدات وتجهيزات والنقالات والعربات المتحركة لأعمال الإسعاف والإخلاء الطبي للمعتمرين الذين يتعرضون للزحام والسقوط أو التدافع أو الإجهاد، مبيناً أنه تم تجهيز جميع الوحدات الميدانية بأجهزة الاتصال المرتبطة مع غرفة عمليات الحرم لسرعة مباشرة البلاغات والتحرك للتعامل مع أي حالة طارئة.

وأبان أنه تم إعداد خطة ليوم الجمعة حيث تم إضافة قوة مساندة للقوة الأساسية من الساعة التاسعة صباحاً حتى انتهاء الزحام الذي يشهده المسجد الحرام، موضحاً أن هناك تعاوناً مشتركاً ما بين الدفاع المدني والجهات الطبية للشؤون الصحية والهلال الأحمر على ضوئه تم تحديد المراكز الصحية والمستشفيات داخل الحرم المكي والساحات الخارجية لنقل الحالات إليها.

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"الدفاع المدني" ينقذ 2180 حالة بالمسجد الحرام خلال ثلث رمضان الأول
سبق

قامت قوة الدفاع المدني في المسجد الحرام بإنقاذ وإسعاف 2180 حالة إسعافية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، ونقلها إلى المراكز الصحية داخل المسجد الحرام؛ لتلقي الإسعافات الأولية والخدمات الصحية والعلاجية اللازمة.

وأوضح قائد قوة الدفاع المدني في المسجد الحرام العقيد ركن سعد بن سعيد الشهراني، أن قوة الدفاع المدني باشرت مهام أعمالها في المسجد الحرام خلال شهر رمضان وانتشارها وتمركزها في صحن الطواف والمسعى وجميع مداخل الحرم والساحات الخارجية المحيطة؛ لتقديم العون والمساعدة للمعتمرين والزوار.

وأكد العقيد "الشهراني" أن القوة تتشرف بالعمل في خدمة ضيوف الرحمن، حيث تقوم بالخدمات الإسعافية للمصابين والمرضى وكبار السن الذين يتعرضون لمتاعب، ونقل الحالات للمراكز الصحية داخل الحرم والمستشفيات الموجودة في الساحات الخارجية، كما تقوم بمتابعة إجراءات السلامة والمحافظة على سلامة المعتمرين والزوار.

وأوضح أن قوة دعم الحرم المكي مجهزة بكل ما يلزم من معدات وتجهيزات والنقالات والعربات المتحركة لأعمال الإسعاف والإخلاء الطبي للمعتمرين الذين يتعرضون للزحام والسقوط أو التدافع أو الإجهاد، مبيناً أنه تم تجهيز جميع الوحدات الميدانية بأجهزة الاتصال المرتبطة مع غرفة عمليات الحرم لسرعة مباشرة البلاغات والتحرك للتعامل مع أي حالة طارئة.

وأبان أنه تم إعداد خطة ليوم الجمعة حيث تم إضافة قوة مساندة للقوة الأساسية من الساعة التاسعة صباحاً حتى انتهاء الزحام الذي يشهده المسجد الحرام، موضحاً أن هناك تعاوناً مشتركاً ما بين الدفاع المدني والجهات الطبية للشؤون الصحية والهلال الأحمر على ضوئه تم تحديد المراكز الصحية والمستشفيات داخل الحرم المكي والساحات الخارجية لنقل الحالات إليها.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
02:56 PM

"الدفاع المدني" ينقذ 2180 حالة بالمسجد الحرام خلال ثلث رمضان الأول

نقلها إلى المراكز الصحية لتلقي الإسعافات الأولية والخدمات العلاجية اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قامت قوة الدفاع المدني في المسجد الحرام بإنقاذ وإسعاف 2180 حالة إسعافية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، ونقلها إلى المراكز الصحية داخل المسجد الحرام؛ لتلقي الإسعافات الأولية والخدمات الصحية والعلاجية اللازمة.

وأوضح قائد قوة الدفاع المدني في المسجد الحرام العقيد ركن سعد بن سعيد الشهراني، أن قوة الدفاع المدني باشرت مهام أعمالها في المسجد الحرام خلال شهر رمضان وانتشارها وتمركزها في صحن الطواف والمسعى وجميع مداخل الحرم والساحات الخارجية المحيطة؛ لتقديم العون والمساعدة للمعتمرين والزوار.

وأكد العقيد "الشهراني" أن القوة تتشرف بالعمل في خدمة ضيوف الرحمن، حيث تقوم بالخدمات الإسعافية للمصابين والمرضى وكبار السن الذين يتعرضون لمتاعب، ونقل الحالات للمراكز الصحية داخل الحرم والمستشفيات الموجودة في الساحات الخارجية، كما تقوم بمتابعة إجراءات السلامة والمحافظة على سلامة المعتمرين والزوار.

وأوضح أن قوة دعم الحرم المكي مجهزة بكل ما يلزم من معدات وتجهيزات والنقالات والعربات المتحركة لأعمال الإسعاف والإخلاء الطبي للمعتمرين الذين يتعرضون للزحام والسقوط أو التدافع أو الإجهاد، مبيناً أنه تم تجهيز جميع الوحدات الميدانية بأجهزة الاتصال المرتبطة مع غرفة عمليات الحرم لسرعة مباشرة البلاغات والتحرك للتعامل مع أي حالة طارئة.

وأبان أنه تم إعداد خطة ليوم الجمعة حيث تم إضافة قوة مساندة للقوة الأساسية من الساعة التاسعة صباحاً حتى انتهاء الزحام الذي يشهده المسجد الحرام، موضحاً أن هناك تعاوناً مشتركاً ما بين الدفاع المدني والجهات الطبية للشؤون الصحية والهلال الأحمر على ضوئه تم تحديد المراكز الصحية والمستشفيات داخل الحرم المكي والساحات الخارجية لنقل الحالات إليها.

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