"تمام للتمويل" و"سمة" توقعان شراكة.. لتعزيز الشمول المالي والحد من المخاطر الائتمانية

مذكرة التفاهم جاءت دعماً لمستهدفات مؤتمر LEAP الدولي لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية

وقّعت شركة "تمام للتمويل" ذراع "زين السعودية" للتقنية المالية، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"؛ بهدف تعزيز جهودهما في زيادة نسبة الشمول المالي على مستوى المملكة، والحد من المخاطر الائتمانية.

جاء ذلك تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030. وجاء التوقيع ضمن فعاليات مؤتمر LEAP التقني الدولي الذي تستضيفه المملكة، بدعم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة "تمام للتمويل" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر؛ والرئيس التنفيذي لـ"سمة" سويد الزهراني.

وبموجب مذكرة التفاهم؛ سيتعاون الطرفان في مجال تحليل البيانات الائتمانية بما يؤدي إلى اتخاذ القرارات التمويلية السليمة بهدف تقليل المخاطر الائتمانية والمساهمة في تحقيق الشمول المالي.

وتعد "تمام" من أوائل مزوّدي التقنية المالية في المملكة والرائدة في توفير حلول التمويل الاستهلاكي المصغر عبر عملية رقمية بالكامل، وتقدم خدماتها للجميع من خلال عملية سلسة فورية يتم إجراؤها عبر منصتها الرقمية المبتكرة، إضافة إلى أن "تمام" حاصلة على اعتماد PCI-DSS الذي يضمن بيئة رقمية آمنة للغاية.

وتُعدّ سمة أول شركة معلومات ائتمانية تنتهج أفضل السبل والممارسات العملية التي من شأنها أن تعزّز الكفاءة التشغيلية وتحقّق أعلى مستويات الجودة للبيانات، من خلال التوجّه إلى أتمتة الخدمات والإجراءات والتعاملات كافة، بما يضمن تعظيم إسهامها في تطوير الأنظمة المالية.

وستعمل كل من "تمام" و"سمة" على بحث فرص التعاون في الأنظمة الائتمانية، وكذلك إدارة المخاطر الائتمانية وتوظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيف الائتماني وتحليل السجلات الائتمانية.

وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "نثمّن هذا التعاون المشترك مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، الذي يهدف إلى توحيد الجهود لتطوير قطاع التقنية المالية في المملكة، بإدخال خدمات وتقنيات وأنظمة مبتكرة تسهم في بناء قطاع مالي عصري، وتعزّز موثوقيته وتواكب التوجهات المستقبلية للائتمان الرقمي، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة بمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وإستراتيجية الاقتصاد الرقمي التي أقرّتها حكومة المملكة لبناء اقتصاد رقمي مبتكر ومتنوّع يعزّز تنافسية المملكة على مستوى العالم، ويرفع من جودة الحياة عبر خدماتٍ تعزّز رفاهية العيش والاستدامة".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسمة سويد الزهراني: "من خلال امتلاك (سمة) قاعدة بيانات ضخمة وما تقدمه من أدوات مالية تسعى بشكل حثيث للإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال رفع مستوى كفاءة النظام المالي وزيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف؛ بما يجعل ذلك خطوة فعّالة وإيجابية تسهم بشكل إيجابي في تسريع نمو الأنشطة الاقتصادية".

بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ "سمة"، أن مذكرة التفاهم مع شركة تمام للتمويل تنسجم مع توجّه "سمة" لتكوين شراكات إستراتيجية لتحقيق التنوع والشمول والاستقرار المالي وتعميق دور القطاع المالي عبر أتمتة البيانات والاستفادة منها في بلورة أدوات مالية وحلول تناسب كل قطاع.

وأبان الزهراني؛ "أن التعاون مع شركة تمام، كأول مزود لحلول التمويل الاستهلاكي المصغر الرقمي في المملكة، يوفر قيمة مضافة وعمقاً أكبر في مجال البيانات؛ وهو ما يجعلنا على ثقة بأنّ مخرجات مذكرة التفاهم المشتركة ستدعم مسيرة تطوير القطاع المالي الرقمي والتقنية المالية في المملكة".

جديرٌ بالذكر أن شركة "تمام للتمويل" تمكّن العملاء من الحصول على تمويل مصغر، حيث تستغرق العملية دقائق معدودة من لحظة تحميل التطبيق إلى لحظة الحصول على الموافقة الفورية، بناءً على التقييم الائتماني للعميل. وهي حاصلة على أول ترخيص للتمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة والمنطقة من البنك المركزي السعودي (ساما).