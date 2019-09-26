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السرطان يدهم "الفهمي" في يدها.. وذووها يناشدون نقلها لمستشفى متخصص

ترقد منذ شهر ويزيد بمستشفى النور التخصصي بمكة بلا تدخل علاجي أو جراحي

ناشد ذوو مريضة خمسينية ترقد في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، منذ أكثر من شهر، وتعاني من مرض السرطان، مسؤولي وزارة الصحة نقلها إلى مستشفى متخصص على وجه السرعة.

وفي التفاصيل؛ ناشد ذوو المريضة "دخيلة الفهمي" البالغة من العمر 50 عاماً، نقلها إلى مستشفى متخصص، حيث أدخلت مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة قبل أكثر من شهر، وتعاني من تورّم في يدها اليمنى، أكد الأطباء أنه ورم سرطان يجب استئصاله في مركز أو مستشفى متخصص، قبل أن ينتشر في جسدها.

وبحسب ذويها، فإن المريضة لا تزال ترقد حالياً في مستشفى النور بمكة، دون تدخّل علاجي أو جراحي لها، على حد قولهم.

وأشاروا إلى أن المستشفى أرسل إحالة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، قوبلت بالرفض؛ بداعي أنه لا يوجد تخصص في أورام العظام بالمدينة الطبية، بينما لا تزال معاملة قبول حالتها بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة هي الأخرى عالقة حتى الآن.

وطالب ذووها مسؤولي وزارة الصحة بضرورة تحويلها ونقلها إلى مركز أو مستشفى متخصص، على وجه السرعة؛ لانتشالها من الوضع الصحي الذي تعيشه، منذ أكثر من شهر.

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السرطان يدهم "الفهمي" في يدها.. وذووها يناشدون نقلها لمستشفى متخصص
سبق

ناشد ذوو مريضة خمسينية ترقد في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، منذ أكثر من شهر، وتعاني من مرض السرطان، مسؤولي وزارة الصحة نقلها إلى مستشفى متخصص على وجه السرعة.

وفي التفاصيل؛ ناشد ذوو المريضة "دخيلة الفهمي" البالغة من العمر 50 عاماً، نقلها إلى مستشفى متخصص، حيث أدخلت مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة قبل أكثر من شهر، وتعاني من تورّم في يدها اليمنى، أكد الأطباء أنه ورم سرطان يجب استئصاله في مركز أو مستشفى متخصص، قبل أن ينتشر في جسدها.

وبحسب ذويها، فإن المريضة لا تزال ترقد حالياً في مستشفى النور بمكة، دون تدخّل علاجي أو جراحي لها، على حد قولهم.

وأشاروا إلى أن المستشفى أرسل إحالة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، قوبلت بالرفض؛ بداعي أنه لا يوجد تخصص في أورام العظام بالمدينة الطبية، بينما لا تزال معاملة قبول حالتها بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة هي الأخرى عالقة حتى الآن.

وطالب ذووها مسؤولي وزارة الصحة بضرورة تحويلها ونقلها إلى مركز أو مستشفى متخصص، على وجه السرعة؛ لانتشالها من الوضع الصحي الذي تعيشه، منذ أكثر من شهر.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
11:58 AM

السرطان يدهم "الفهمي" في يدها.. وذووها يناشدون نقلها لمستشفى متخصص

ترقد منذ شهر ويزيد بمستشفى النور التخصصي بمكة بلا تدخل علاجي أو جراحي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ناشد ذوو مريضة خمسينية ترقد في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، منذ أكثر من شهر، وتعاني من مرض السرطان، مسؤولي وزارة الصحة نقلها إلى مستشفى متخصص على وجه السرعة.

وفي التفاصيل؛ ناشد ذوو المريضة "دخيلة الفهمي" البالغة من العمر 50 عاماً، نقلها إلى مستشفى متخصص، حيث أدخلت مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة قبل أكثر من شهر، وتعاني من تورّم في يدها اليمنى، أكد الأطباء أنه ورم سرطان يجب استئصاله في مركز أو مستشفى متخصص، قبل أن ينتشر في جسدها.

وبحسب ذويها، فإن المريضة لا تزال ترقد حالياً في مستشفى النور بمكة، دون تدخّل علاجي أو جراحي لها، على حد قولهم.

وأشاروا إلى أن المستشفى أرسل إحالة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، قوبلت بالرفض؛ بداعي أنه لا يوجد تخصص في أورام العظام بالمدينة الطبية، بينما لا تزال معاملة قبول حالتها بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة هي الأخرى عالقة حتى الآن.

وطالب ذووها مسؤولي وزارة الصحة بضرورة تحويلها ونقلها إلى مركز أو مستشفى متخصص، على وجه السرعة؛ لانتشالها من الوضع الصحي الذي تعيشه، منذ أكثر من شهر.

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