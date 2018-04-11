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وفاة 19 موظفًا في قطاع الصحة البريطاني جراء "كورونا"

"الصحة العالمية" تشدّد على ضرورة دعم الأنظمة الصحية

كشف وزير الصحة البريطاني وفاة 19 موظفًا في قطاع الصحة العام، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وتحذّر منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، خلال مؤتمرها الصحفى اليومى، من عودة الوباء في حال التسرع برفع الحجر الصحى لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، وفقًا لما نقلته قناة العربية: إن الفيروس سبّب لنا الهلع، لكن يجب دعم أنظمتنا الصحية للوقاية من انتشار كوفيد-19 لجميع دول العالم.

من ناحية أخرى قالت منظمة الصحة العالمية: إن دولًا أوروبية عدة تشهد تراجعًا في الإصابات، لكن كورونا ينتشر فى مناطق أخرى.

وأشارت إلى تراجع الإصابات وقلّة الحاجة للعناية الفائقة مؤشرات جيد، وأنه لا بد من الحذر ومواصلة الصرامة فى تطبيق التباعد الاجتماعي.

فيروس كورونا الجديد

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وفاة 19 موظفًا في قطاع الصحة البريطاني جراء "كورونا"
سبق

كشف وزير الصحة البريطاني وفاة 19 موظفًا في قطاع الصحة العام، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وتحذّر منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، خلال مؤتمرها الصحفى اليومى، من عودة الوباء في حال التسرع برفع الحجر الصحى لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، وفقًا لما نقلته قناة العربية: إن الفيروس سبّب لنا الهلع، لكن يجب دعم أنظمتنا الصحية للوقاية من انتشار كوفيد-19 لجميع دول العالم.

من ناحية أخرى قالت منظمة الصحة العالمية: إن دولًا أوروبية عدة تشهد تراجعًا في الإصابات، لكن كورونا ينتشر فى مناطق أخرى.

وأشارت إلى تراجع الإصابات وقلّة الحاجة للعناية الفائقة مؤشرات جيد، وأنه لا بد من الحذر ومواصلة الصرامة فى تطبيق التباعد الاجتماعي.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
01:09 PM

وفاة 19 موظفًا في قطاع الصحة البريطاني جراء "كورونا"

"الصحة العالمية" تشدّد على ضرورة دعم الأنظمة الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير الصحة البريطاني وفاة 19 موظفًا في قطاع الصحة العام، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وتحذّر منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، خلال مؤتمرها الصحفى اليومى، من عودة الوباء في حال التسرع برفع الحجر الصحى لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، وفقًا لما نقلته قناة العربية: إن الفيروس سبّب لنا الهلع، لكن يجب دعم أنظمتنا الصحية للوقاية من انتشار كوفيد-19 لجميع دول العالم.

من ناحية أخرى قالت منظمة الصحة العالمية: إن دولًا أوروبية عدة تشهد تراجعًا في الإصابات، لكن كورونا ينتشر فى مناطق أخرى.

وأشارت إلى تراجع الإصابات وقلّة الحاجة للعناية الفائقة مؤشرات جيد، وأنه لا بد من الحذر ومواصلة الصرامة فى تطبيق التباعد الاجتماعي.

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