تلقى اتصالًا هاتفيًّا.. "بن فرحان" يستعرض أبرز المستجدات مع نظيره بأذربيجان

تلقى اتصالًا هاتفيًّا.. "بن فرحان" يستعرض أبرز المستجدات مع نظيره بأذربيجان
بحثَا العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف.
وبحث الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تلقى اتصالًا هاتفيًّا.. "بن فرحان" يستعرض أبرز المستجدات مع نظيره بأذربيجان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-11
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف.
وبحث الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
06:56 PM
تلقى اتصالًا هاتفيًّا.. "بن فرحان" يستعرض أبرز المستجدات مع نظيره بأذربيجان
بحثَا العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف.
وبحث الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.