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تلقى اتصالًا هاتفيًّا.. "بن فرحان" يستعرض أبرز المستجدات مع نظيره بأذربيجان

بحثَا العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف.

وبحث الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تلقى اتصالًا هاتفيًّا.. "بن فرحان" يستعرض أبرز المستجدات مع نظيره بأذربيجان
سبق

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف.

وبحث الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
06:56 PM

تلقى اتصالًا هاتفيًّا.. "بن فرحان" يستعرض أبرز المستجدات مع نظيره بأذربيجان

بحثَا العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف.

وبحث الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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