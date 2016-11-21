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النيابة العامة: التستر هو اتفاق يُمكِّن شخصاً غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له

شددت على المبادرة بتصحيح الحالة القانونية لتجارتك لاستمرار حرية مزاولة الأنشطة التجارية

شددت النيابة العامة على أهمية المبادرة وتصحيح الحالة القانونية لتجارتك، لاستمرار نشاطك التجاري وحرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى، والإعفاء من العقوبات المقرَّرة في هذا الشأن .

وتفصيلاً، قالت النيابة عبر حسابها على تويتر: التستر هو اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخص، شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر، طبقاً لنظام مكافحة التستر.

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النيابة العامة: التستر هو اتفاق يُمكِّن شخصاً غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له
سبق

شددت النيابة العامة على أهمية المبادرة وتصحيح الحالة القانونية لتجارتك، لاستمرار نشاطك التجاري وحرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى، والإعفاء من العقوبات المقرَّرة في هذا الشأن .

وتفصيلاً، قالت النيابة عبر حسابها على تويتر: التستر هو اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخص، شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر، طبقاً لنظام مكافحة التستر.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
09:30 PM

النيابة العامة: التستر هو اتفاق يُمكِّن شخصاً غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له

شددت على المبادرة بتصحيح الحالة القانونية لتجارتك لاستمرار حرية مزاولة الأنشطة التجارية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
10
965

شددت النيابة العامة على أهمية المبادرة وتصحيح الحالة القانونية لتجارتك، لاستمرار نشاطك التجاري وحرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى، والإعفاء من العقوبات المقرَّرة في هذا الشأن .

وتفصيلاً، قالت النيابة عبر حسابها على تويتر: التستر هو اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخص، شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر، طبقاً لنظام مكافحة التستر.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,717
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,267
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,214
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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