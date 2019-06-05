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"مدني جازان" يوعي الأهالي بمصلَّى العيد: احذروا مخاطر الألعاب النارية

"وهاس" حذَّر من تلبية رغبات الأطفال باقتنائها ولاسيما قبل وبعد العيد

في أول أيام عيد الفطر المبارك نفَّذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان حملة توعوية بمصلَّى العيد، حذَّرت فيها من مخاطر الألعاب النارية التي قد تؤدي إلى حوادث خطيرة، ينتج منها أضرار كبيرة، أبرزها الصحية، التي تتمثل في إصابات بالغة في الجسم، وفَقْد أحد الأعضاء بالجسم.. أو تسببها باندلاع الحرائق.

وقال مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان، اللواء علي بن محمد وهاس: إن الألعاب النارية تشكل خطرًا كبيرًا، وخصوصًا بعد وجود نوعيات من الألعاب النارية ذات الخطورة العالية التي قد تسبب فَقْد الشخص أحد أطرافه، إضافة إلى ما قد يتعرض له من إصابات خطيرة، كالحروق والتشوهات في مواقع مختلفة من الجسم، وتسببها أيضًا في اندلاع الحرائق.

وحذر "وهاس" من الانجراف خلف رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية، ولاسيما قبل وبعد عيد الفطر المبارك؛ إذ يكثر بيع وشراء هذه الألعاب الخطرة في الأعياد رغم أنها تشكل خطرًا حقيقيًّا، يهدد سلامة أرواح مستخدميها، خاصة من فئة الأطفال.

من جانبه، شدَّد مدير الإدارة العامة للسلامة، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، على أهمية دور الآباء والأمهات في مراقبة أطفالهم، واستشعار مسؤوليتهم بتوعيتهم بمخاطرها، وأن يحرصوا على سلامة أبنائهم، وذلك بعدم شراء تلك الألعاب النارية، والتأكد من عدم اقتناء أبنائهم إياها.

وبيّن "الغامدي" أن الدولة -رعاها الله- قد خصصت مواقع للاحتفال وانطلاق الألعاب النارية في مختلف مناطق السعودية، برعاية الجهات المسؤولة، تتوافر فيها جميع وسائل ومتطلبات السلامة العامة، وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق، ومسافات الأمان اللازمة، مع التزام الجهات المنفذة لهذه الألعاب بسلامة العاملين فيها، والسلامة والصحة المهنية. وهذه المواقع تُعلَن وتُحدَّد مواقعها في القنوات الرسمية بالإعلام المرئي والمسموع، وجميع قنوات التواصل الاجتماعي، والصحف الورقية والإلكترونية؛ وذلك بهدف أن تكون معلومة لدى جميع شرائح المجتمع، خاصة الأسر وأطفالهم؛ بهدف الاستمتاع بأجواء فرحة عيد الفطر السعيد بكل أمان وطمأنينة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"مدني جازان" يوعي الأهالي بمصلَّى العيد: احذروا مخاطر الألعاب النارية
سبق

في أول أيام عيد الفطر المبارك نفَّذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان حملة توعوية بمصلَّى العيد، حذَّرت فيها من مخاطر الألعاب النارية التي قد تؤدي إلى حوادث خطيرة، ينتج منها أضرار كبيرة، أبرزها الصحية، التي تتمثل في إصابات بالغة في الجسم، وفَقْد أحد الأعضاء بالجسم.. أو تسببها باندلاع الحرائق.

وقال مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان، اللواء علي بن محمد وهاس: إن الألعاب النارية تشكل خطرًا كبيرًا، وخصوصًا بعد وجود نوعيات من الألعاب النارية ذات الخطورة العالية التي قد تسبب فَقْد الشخص أحد أطرافه، إضافة إلى ما قد يتعرض له من إصابات خطيرة، كالحروق والتشوهات في مواقع مختلفة من الجسم، وتسببها أيضًا في اندلاع الحرائق.

وحذر "وهاس" من الانجراف خلف رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية، ولاسيما قبل وبعد عيد الفطر المبارك؛ إذ يكثر بيع وشراء هذه الألعاب الخطرة في الأعياد رغم أنها تشكل خطرًا حقيقيًّا، يهدد سلامة أرواح مستخدميها، خاصة من فئة الأطفال.

من جانبه، شدَّد مدير الإدارة العامة للسلامة، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، على أهمية دور الآباء والأمهات في مراقبة أطفالهم، واستشعار مسؤوليتهم بتوعيتهم بمخاطرها، وأن يحرصوا على سلامة أبنائهم، وذلك بعدم شراء تلك الألعاب النارية، والتأكد من عدم اقتناء أبنائهم إياها.

وبيّن "الغامدي" أن الدولة -رعاها الله- قد خصصت مواقع للاحتفال وانطلاق الألعاب النارية في مختلف مناطق السعودية، برعاية الجهات المسؤولة، تتوافر فيها جميع وسائل ومتطلبات السلامة العامة، وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق، ومسافات الأمان اللازمة، مع التزام الجهات المنفذة لهذه الألعاب بسلامة العاملين فيها، والسلامة والصحة المهنية. وهذه المواقع تُعلَن وتُحدَّد مواقعها في القنوات الرسمية بالإعلام المرئي والمسموع، وجميع قنوات التواصل الاجتماعي، والصحف الورقية والإلكترونية؛ وذلك بهدف أن تكون معلومة لدى جميع شرائح المجتمع، خاصة الأسر وأطفالهم؛ بهدف الاستمتاع بأجواء فرحة عيد الفطر السعيد بكل أمان وطمأنينة.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
12:36 AM

"مدني جازان" يوعي الأهالي بمصلَّى العيد: احذروا مخاطر الألعاب النارية

"وهاس" حذَّر من تلبية رغبات الأطفال باقتنائها ولاسيما قبل وبعد العيد

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فهد كاملي - جازان
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في أول أيام عيد الفطر المبارك نفَّذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان حملة توعوية بمصلَّى العيد، حذَّرت فيها من مخاطر الألعاب النارية التي قد تؤدي إلى حوادث خطيرة، ينتج منها أضرار كبيرة، أبرزها الصحية، التي تتمثل في إصابات بالغة في الجسم، وفَقْد أحد الأعضاء بالجسم.. أو تسببها باندلاع الحرائق.

وقال مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان، اللواء علي بن محمد وهاس: إن الألعاب النارية تشكل خطرًا كبيرًا، وخصوصًا بعد وجود نوعيات من الألعاب النارية ذات الخطورة العالية التي قد تسبب فَقْد الشخص أحد أطرافه، إضافة إلى ما قد يتعرض له من إصابات خطيرة، كالحروق والتشوهات في مواقع مختلفة من الجسم، وتسببها أيضًا في اندلاع الحرائق.

وحذر "وهاس" من الانجراف خلف رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية، ولاسيما قبل وبعد عيد الفطر المبارك؛ إذ يكثر بيع وشراء هذه الألعاب الخطرة في الأعياد رغم أنها تشكل خطرًا حقيقيًّا، يهدد سلامة أرواح مستخدميها، خاصة من فئة الأطفال.

من جانبه، شدَّد مدير الإدارة العامة للسلامة، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، على أهمية دور الآباء والأمهات في مراقبة أطفالهم، واستشعار مسؤوليتهم بتوعيتهم بمخاطرها، وأن يحرصوا على سلامة أبنائهم، وذلك بعدم شراء تلك الألعاب النارية، والتأكد من عدم اقتناء أبنائهم إياها.

وبيّن "الغامدي" أن الدولة -رعاها الله- قد خصصت مواقع للاحتفال وانطلاق الألعاب النارية في مختلف مناطق السعودية، برعاية الجهات المسؤولة، تتوافر فيها جميع وسائل ومتطلبات السلامة العامة، وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق، ومسافات الأمان اللازمة، مع التزام الجهات المنفذة لهذه الألعاب بسلامة العاملين فيها، والسلامة والصحة المهنية. وهذه المواقع تُعلَن وتُحدَّد مواقعها في القنوات الرسمية بالإعلام المرئي والمسموع، وجميع قنوات التواصل الاجتماعي، والصحف الورقية والإلكترونية؛ وذلك بهدف أن تكون معلومة لدى جميع شرائح المجتمع، خاصة الأسر وأطفالهم؛ بهدف الاستمتاع بأجواء فرحة عيد الفطر السعيد بكل أمان وطمأنينة.

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