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فرع هيئة الأمر بالمعروف بمكة ينفذ برنامج الأمن الفكري "اعتدال"

في محافظتَي "المويه وبحرة"

نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، برنامج الأمن الفكري "اعتدال"، تحت شعار "الانتماء واللحمة الوطنية"، بمحافظة المويه.

واشتمل البرنامج على فعاليات عدة؛ منها محاضرات عن الأمن الفكري، يقدمها عدد من أعضاء التوعية والتوجيه بالهيئة، ومعرض توعوي يحوي رسائل تثقيفية وتوعوية عن خطورة الأفكار الضالّة والسحر وعلامات الساحر.

كما شمل البرنامج ندوة بعنوان "وجوب السمع والطاعة ولزوم الجماعة"، بحضور وكيل محافظة المويه، وعدد من مسؤولي ومنسوبي الجهات الحكومية، وطلاب المجمعات التعليمية.

ودشّن فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، البرنامج ذاته بمحافظة بحرة، بحضور وكيل محافظة بحرة، وعدد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة، وشهد حضورًا لافتًا من طلاب المدارس وعدد من منسوبي الجهات الحكومية والعسكرية.

من جهته قال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري: إن برنامج الأمن الفكري ينفّذه فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، وفق خطة معدة من الرئاسة العامة ومعتمدة من إمارة مكة.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة من الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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فرع هيئة الأمر بالمعروف بمكة ينفذ برنامج الأمن الفكري "اعتدال"
سبق

نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، برنامج الأمن الفكري "اعتدال"، تحت شعار "الانتماء واللحمة الوطنية"، بمحافظة المويه.

واشتمل البرنامج على فعاليات عدة؛ منها محاضرات عن الأمن الفكري، يقدمها عدد من أعضاء التوعية والتوجيه بالهيئة، ومعرض توعوي يحوي رسائل تثقيفية وتوعوية عن خطورة الأفكار الضالّة والسحر وعلامات الساحر.

كما شمل البرنامج ندوة بعنوان "وجوب السمع والطاعة ولزوم الجماعة"، بحضور وكيل محافظة المويه، وعدد من مسؤولي ومنسوبي الجهات الحكومية، وطلاب المجمعات التعليمية.

ودشّن فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، البرنامج ذاته بمحافظة بحرة، بحضور وكيل محافظة بحرة، وعدد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة، وشهد حضورًا لافتًا من طلاب المدارس وعدد من منسوبي الجهات الحكومية والعسكرية.

من جهته قال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري: إن برنامج الأمن الفكري ينفّذه فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، وفق خطة معدة من الرئاسة العامة ومعتمدة من إمارة مكة.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة من الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
06:40 PM

فرع هيئة الأمر بالمعروف بمكة ينفذ برنامج الأمن الفكري "اعتدال"

في محافظتَي "المويه وبحرة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، برنامج الأمن الفكري "اعتدال"، تحت شعار "الانتماء واللحمة الوطنية"، بمحافظة المويه.

واشتمل البرنامج على فعاليات عدة؛ منها محاضرات عن الأمن الفكري، يقدمها عدد من أعضاء التوعية والتوجيه بالهيئة، ومعرض توعوي يحوي رسائل تثقيفية وتوعوية عن خطورة الأفكار الضالّة والسحر وعلامات الساحر.

كما شمل البرنامج ندوة بعنوان "وجوب السمع والطاعة ولزوم الجماعة"، بحضور وكيل محافظة المويه، وعدد من مسؤولي ومنسوبي الجهات الحكومية، وطلاب المجمعات التعليمية.

ودشّن فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، البرنامج ذاته بمحافظة بحرة، بحضور وكيل محافظة بحرة، وعدد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة، وشهد حضورًا لافتًا من طلاب المدارس وعدد من منسوبي الجهات الحكومية والعسكرية.

من جهته قال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري: إن برنامج الأمن الفكري ينفّذه فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، وفق خطة معدة من الرئاسة العامة ومعتمدة من إمارة مكة.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة من الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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