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"اتحاد السلة": جاهزون لاستضافة بطولة العالم للمدن (الماسترز) في جدة

أكمل الاتحاد السعودي لكرة السلة استعداداته لاستضافة الجولة الأخيرة لبطولة العالم للمدن (الماسترز) 3 × 3 لكرة السلة في جدة 18 - 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة فريقي الرياض وجدة، إضافةً إلى 14 فريقاً يمثلون مختلف دول العالم في اللعبة، التي تمثّل واحدة من أقوى البطولات العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة.


من جهته أوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد أن الاتحاد السعودي لكرة السلة أكمل جميع الاستعدادات لتنظيم البطولة بمحافظة جدة، بدعم مباشر من الهيئة العامة للرياضة، مبيناً أن الاتحاد وفر جميع الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي، ولتأكيد امتلاك بلادنا لإمكانيات ذات مستوى عالٍ وجاهزية في مختلف النواحي لاستضافة مثل هذة البطولات العالمية.


ونوه المسعد بدعم هيئة الرياضة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية لهذه البطولة العالمية.
وينتظر حضور البطولة رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة وعدد من رؤساء الاتحادات العربية والخليجية.

الاتحاد السعودي لكرة السلة كرة السلة الماسترز الرياض جدة رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"اتحاد السلة": جاهزون لاستضافة بطولة العالم للمدن (الماسترز) في جدة
سبق

أكمل الاتحاد السعودي لكرة السلة استعداداته لاستضافة الجولة الأخيرة لبطولة العالم للمدن (الماسترز) 3 × 3 لكرة السلة في جدة 18 - 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة فريقي الرياض وجدة، إضافةً إلى 14 فريقاً يمثلون مختلف دول العالم في اللعبة، التي تمثّل واحدة من أقوى البطولات العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة.


من جهته أوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد أن الاتحاد السعودي لكرة السلة أكمل جميع الاستعدادات لتنظيم البطولة بمحافظة جدة، بدعم مباشر من الهيئة العامة للرياضة، مبيناً أن الاتحاد وفر جميع الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي، ولتأكيد امتلاك بلادنا لإمكانيات ذات مستوى عالٍ وجاهزية في مختلف النواحي لاستضافة مثل هذة البطولات العالمية.


ونوه المسعد بدعم هيئة الرياضة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية لهذه البطولة العالمية.
وينتظر حضور البطولة رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة وعدد من رؤساء الاتحادات العربية والخليجية.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
07:18 PM

"اتحاد السلة": جاهزون لاستضافة بطولة العالم للمدن (الماسترز) في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أكمل الاتحاد السعودي لكرة السلة استعداداته لاستضافة الجولة الأخيرة لبطولة العالم للمدن (الماسترز) 3 × 3 لكرة السلة في جدة 18 - 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة فريقي الرياض وجدة، إضافةً إلى 14 فريقاً يمثلون مختلف دول العالم في اللعبة، التي تمثّل واحدة من أقوى البطولات العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة.


من جهته أوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد أن الاتحاد السعودي لكرة السلة أكمل جميع الاستعدادات لتنظيم البطولة بمحافظة جدة، بدعم مباشر من الهيئة العامة للرياضة، مبيناً أن الاتحاد وفر جميع الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي، ولتأكيد امتلاك بلادنا لإمكانيات ذات مستوى عالٍ وجاهزية في مختلف النواحي لاستضافة مثل هذة البطولات العالمية.


ونوه المسعد بدعم هيئة الرياضة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية لهذه البطولة العالمية.
وينتظر حضور البطولة رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة وعدد من رؤساء الاتحادات العربية والخليجية.

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