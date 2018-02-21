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الأطفال يشاركون في "مناداة" الصقور بجناح الشمالية بـ "الجنادرية 32"

يضم عدداً من الفعاليات الترفيهية والشعبية التي تعرض فلكلور المنطقة

حظيت فقرة تدريب الطير للانقضاض على (الشلو) على مسرح الفعاليات على إعجاب زوار جناح منطقة الحدود الشمالية المشارك بالمهرجان الوطني للتراث و الثقافة "الجنادرية 32".

ويقول الصقار نواف الحازمي إن الطير المسمى "نواف" مدرب على المناداة، حيث يوضع الطير على يد أحد الأطفال الزائرين في مسرح الفعاليات، ثم يقوم الطفل على المسرح بمناداة الطير باسمه فيحلق باتجاه (الشلو) ويقف على يد طفل آخر.

يذكر أن جناح الحدود الشمالية في مهرجان الجنادرية 32 يحتوي على الكثير من الفعاليات الترفيهية والشعبية والتي تعرض فلكلور المنطقة وتراثها خلال فترة المهرجان، كذلك يحتوي على عدة أركان للتعليم والجامعة والصحة وشركة معادن وهيئة السياحة والصقور.

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الأطفال يشاركون في "مناداة" الصقور بجناح الشمالية بـ "الجنادرية 32"
سبق

حظيت فقرة تدريب الطير للانقضاض على (الشلو) على مسرح الفعاليات على إعجاب زوار جناح منطقة الحدود الشمالية المشارك بالمهرجان الوطني للتراث و الثقافة "الجنادرية 32".

ويقول الصقار نواف الحازمي إن الطير المسمى "نواف" مدرب على المناداة، حيث يوضع الطير على يد أحد الأطفال الزائرين في مسرح الفعاليات، ثم يقوم الطفل على المسرح بمناداة الطير باسمه فيحلق باتجاه (الشلو) ويقف على يد طفل آخر.

يذكر أن جناح الحدود الشمالية في مهرجان الجنادرية 32 يحتوي على الكثير من الفعاليات الترفيهية والشعبية والتي تعرض فلكلور المنطقة وتراثها خلال فترة المهرجان، كذلك يحتوي على عدة أركان للتعليم والجامعة والصحة وشركة معادن وهيئة السياحة والصقور.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
07:30 PM

الأطفال يشاركون في "مناداة" الصقور بجناح الشمالية بـ "الجنادرية 32"

يضم عدداً من الفعاليات الترفيهية والشعبية التي تعرض فلكلور المنطقة

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أحمد البراهيم - الرياض
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حظيت فقرة تدريب الطير للانقضاض على (الشلو) على مسرح الفعاليات على إعجاب زوار جناح منطقة الحدود الشمالية المشارك بالمهرجان الوطني للتراث و الثقافة "الجنادرية 32".

ويقول الصقار نواف الحازمي إن الطير المسمى "نواف" مدرب على المناداة، حيث يوضع الطير على يد أحد الأطفال الزائرين في مسرح الفعاليات، ثم يقوم الطفل على المسرح بمناداة الطير باسمه فيحلق باتجاه (الشلو) ويقف على يد طفل آخر.

يذكر أن جناح الحدود الشمالية في مهرجان الجنادرية 32 يحتوي على الكثير من الفعاليات الترفيهية والشعبية والتي تعرض فلكلور المنطقة وتراثها خلال فترة المهرجان، كذلك يحتوي على عدة أركان للتعليم والجامعة والصحة وشركة معادن وهيئة السياحة والصقور.

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