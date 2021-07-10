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"الجوازات": من يضبط ينقل حجاج مخالفين يُعاقب بالسجن والغرامة وتصادر مركبته

كشفت عن ترحيل المخالف إن كان وافدًا.. وذلك بعد تنفيذ العقوبة

أفادت المديرية العامة للجوازات بأن كل من يتم ضبطه ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح حج نظامية، يُعاقب بالسجن والغرامة المالية عن كل حاج يتم نقله، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.

وأشارت إلى أنه سيتم ترحيل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا.

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"الجوازات": من يضبط ينقل حجاج مخالفين يُعاقب بالسجن والغرامة وتصادر مركبته
سبق

أفادت المديرية العامة للجوازات بأن كل من يتم ضبطه ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح حج نظامية، يُعاقب بالسجن والغرامة المالية عن كل حاج يتم نقله، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.

وأشارت إلى أنه سيتم ترحيل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
05:25 PM

"الجوازات": من يضبط ينقل حجاج مخالفين يُعاقب بالسجن والغرامة وتصادر مركبته

كشفت عن ترحيل المخالف إن كان وافدًا.. وذلك بعد تنفيذ العقوبة

A A A
متعب البقمي - الرياض
0
186

أفادت المديرية العامة للجوازات بأن كل من يتم ضبطه ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح حج نظامية، يُعاقب بالسجن والغرامة المالية عن كل حاج يتم نقله، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.

وأشارت إلى أنه سيتم ترحيل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا.

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