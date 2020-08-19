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أمير الباحة يوجّه بتمديد فعاليات "وسام البادية 2"

استجابة لرغبة الزوار والمصطافين والمشاركين

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بتمديد فعاليات "وسام البادية 2" والفعاليات المصاحبة حتى يوم السبت الموافق 1442/2/2هـ.

وقدّم المشرف العام على فعاليات وسام البادية عبدالله الزهراني، شكره لأمير منطقة الباحة على دعمه للفعاليات والمناشط السياحية بالمنطقة، وعلى توجيهه بتمديد الفعاليات استجابة لرغبة الزوار الكرام والمصطافين والمشاركين في الفعاليات.

ونوه بأن الفعاليات مستمرة من الساعة الخامسة مساءً إلى الثانية عشرة ليلاً بصفة مستمرة يومياً سواءً على مسرح الفعاليات أو داخل أروقة الحديقة، حيث تستمر العروض الشعبية وفرق الأطفال الاستعراضية وألعاب الخفة والمسابقات والسحوبات اليومية والجوائز المقدمة من الرعاة، إضافة إلى الألعاب الكهربائية والإلكترونية وقطار الفراشة والأركان المصاحبة التي تلبي جميع احتياجات الأسرة كافة.

الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يوجّه بتمديد فعاليات "وسام البادية 2"
سبق

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بتمديد فعاليات "وسام البادية 2" والفعاليات المصاحبة حتى يوم السبت الموافق 1442/2/2هـ.

وقدّم المشرف العام على فعاليات وسام البادية عبدالله الزهراني، شكره لأمير منطقة الباحة على دعمه للفعاليات والمناشط السياحية بالمنطقة، وعلى توجيهه بتمديد الفعاليات استجابة لرغبة الزوار الكرام والمصطافين والمشاركين في الفعاليات.

ونوه بأن الفعاليات مستمرة من الساعة الخامسة مساءً إلى الثانية عشرة ليلاً بصفة مستمرة يومياً سواءً على مسرح الفعاليات أو داخل أروقة الحديقة، حيث تستمر العروض الشعبية وفرق الأطفال الاستعراضية وألعاب الخفة والمسابقات والسحوبات اليومية والجوائز المقدمة من الرعاة، إضافة إلى الألعاب الكهربائية والإلكترونية وقطار الفراشة والأركان المصاحبة التي تلبي جميع احتياجات الأسرة كافة.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
12:31 PM

أمير الباحة يوجّه بتمديد فعاليات "وسام البادية 2"

استجابة لرغبة الزوار والمصطافين والمشاركين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بتمديد فعاليات "وسام البادية 2" والفعاليات المصاحبة حتى يوم السبت الموافق 1442/2/2هـ.

وقدّم المشرف العام على فعاليات وسام البادية عبدالله الزهراني، شكره لأمير منطقة الباحة على دعمه للفعاليات والمناشط السياحية بالمنطقة، وعلى توجيهه بتمديد الفعاليات استجابة لرغبة الزوار الكرام والمصطافين والمشاركين في الفعاليات.

ونوه بأن الفعاليات مستمرة من الساعة الخامسة مساءً إلى الثانية عشرة ليلاً بصفة مستمرة يومياً سواءً على مسرح الفعاليات أو داخل أروقة الحديقة، حيث تستمر العروض الشعبية وفرق الأطفال الاستعراضية وألعاب الخفة والمسابقات والسحوبات اليومية والجوائز المقدمة من الرعاة، إضافة إلى الألعاب الكهربائية والإلكترونية وقطار الفراشة والأركان المصاحبة التي تلبي جميع احتياجات الأسرة كافة.

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