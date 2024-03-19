"لوتشيسكو": السعودية اتخذت تدابير أسرع من بلدان كثيرة لحماية مواطنيها من "كورونا"

مدرب "الهلال": الدولة قررت تعليق مسابقات كرة القدم حالياً ولا نعلم موعد العودة

امتدح المدير الفني الروماني لنادي الهلال المدرب "رازفان" التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لحماية مواطنيها؛ لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وقال المدرب الروماني في تصريحات لصحيفة "adevarul": السعودية اتخذت تدابير احترازية أسرع كثيراً من دول أخرى.. أغلقت جميع المولات والمقاهي وغيرها من التي تجمع الكثير من الناس.

وتابع: الدولة قررت تعليق مسابقات كرة القدم في الوقت الحالي، ولا نعلم موعد العودة.. كنا نتعرض لضغط مباريات كبير، لذلك مع التوقف الحالي منحت لاعبي فريقي راحة مدة أسبوع.

وتابع: لا أحد يعلم الموقف القادم في ظل إن كان الوضع الحالي سيتطور أم لا.. لا أعتقد أنه يمكن لعب كرة القدم في الفترة المقبلة.