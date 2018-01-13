"ترامب" ناقش قتل "سليماني" في 2017.. وأصدر توجيهًا بالتنفيذ قبل 7 أشهر

"بولتون" حثّ الرئيس على اعتماد العملية وأيد "بومبيو" المقترح

نقلت شبكة "سي بي سي نيوز" الأمريكية عن خمسة من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الإدارة الأميركية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني قبل سبعة أشهر من شن الغارة الأميركية التي تسببت في قتله، حسبما أوردت "الحرة" اليوم (الاثنين).

وذكرت "سي بي سي نيوز" أن جون بولتون مستشار الأمن السابق لـ"ترامب" اقترح بالتوقيع على عملية قتل سليماني في يونيو (حزيران) الماضي بعد أن أسقطت إيران طائرة أميركية دون طيار، وهو الاقتراح الذي أيده وزير الخارجية مايك بومبيو.

وأضافت أن التوجيه الرئاسي صدر في يونيو، لكن "ترامب" اشترط أن يكون صاحب التوقيع الأخير للسماح بتنفيذ عملية خاصة بقتل "سليماني".

وبينت الشبكة أن مساعدي "ترامب" وضعوا قتل "سليماني" ضمن قائمة لردود محتملة ضد أي عدون محتمل لإيران.



وأوضحت أن مسؤولي المخابرات الأميركية تعقبوا تحركات "سليماني" عن كثب لسنوات.

وأضافت أن "بومبيو"، الذي كان أول مدير لوكالة الاستخبارات المركزية "CIA" في إدارة "ترامب"، طالب باتخاذ نهج متشدد مع سليماني لخطورته.

وأفادت "سي بي سي نيوز" بأن فكرة قتل "سليماني" طرحت في مناقشات جرت عام 2017 بين مستشار الأمن القومي آنذاك، الجنرال المتقاعد هربرت ريموند ماكماستر، ومسؤولين آخرين في الإدارة حول استراتيجية الأمن الوطني للرئيس.