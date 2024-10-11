النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكثر من 60 ألف مستخدم لنظام التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة وفروعها

ضمن برنامج تفاعلي يسجل حضور الطلبة ويمكّنهم من التواصل مع معلميهم

أفادت جامعة طيبة من خلال تقرير أصدرته عمادة التعليم الإلكتروني بأن عدد المستخدمين لنظام التعليم الإلكتروني من الطلبة فاق الستين ألف مستخدم خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ.

وقال عميد التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة الدكتور مشهور الحرازي إن العملية التعليمية مستمرة على أكمل وجه وفق توجيهات ومتابعة رئيس الجامعة المكلف الدكتور سلطان العمري ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود.

وقدم أكثر من 2200 عضو هيئة تدريس محاضراتهم عبر نظام (بلاك بورد) ضمن برنامج تفاعلي يسجل حضور الطلبة ويمكّنهم من التفاعل مع معلميهم بما يضمن كفاءة التعليم وعدم تأثر العملية التعليمية.

وتضمن التقرير تفصيلات إحصائية عن أعداد الطلبة والذي تجاوز 64 ألف طالب وطالبة في الجامعة وفروعها، كما تضمن أعداد هيئة التدريس في شطري الطلاب والطالبات، ونسبة المستخدمين في كل من شطري الطلاب والطالبات، وعدد الشعب الدراسية والمقررات والذي تجاوز 14 ألف شعبة مقدمة ضمن النظام الإلكتروني، إضافة إلى عدد العاملين والفنيين في المنظومة الإلكترونية وأنواع الأجهزة المستخدمة والتي تجاوز 70 في المئة منها استخدام الهواتف الذكية "الجوال"، إضافة إلى المتصفحات المستخدمة وتحليل لكافة البيانات للاستفادة منها في التجربة الحالية والمستقبلية.

من جهته أكد رئيس الجامعة المكلف الدكتور سلطان العمري أن الجامعة حريصة على استكمال الطلاب لتعليمهم والتي تسير بشكل جيد وفق الخطط المعدة لها سواء عبر التعليم عن بعد أو حضورياً لطلبة الكليات العلمية، كما أن الجامعة أكملت خططها الوقائية وإجراءاتها الاحترازية منذ وقت مبكر للطلبة والمنسوبين وحشدت الجهود في كافة قطاعاتها لضمان سير العملية التعليمية، مقدمًا شكره للعاملين في كافة قطاعات الجامعة وعمادة التعليم الإلكتروني على جهودهم متمنيًا للطلاب التوفيق والنجاح.

جامعة طيبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من 60 ألف مستخدم لنظام التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة وفروعها
سبق

أفادت جامعة طيبة من خلال تقرير أصدرته عمادة التعليم الإلكتروني بأن عدد المستخدمين لنظام التعليم الإلكتروني من الطلبة فاق الستين ألف مستخدم خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ.

وقال عميد التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة الدكتور مشهور الحرازي إن العملية التعليمية مستمرة على أكمل وجه وفق توجيهات ومتابعة رئيس الجامعة المكلف الدكتور سلطان العمري ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود.

وقدم أكثر من 2200 عضو هيئة تدريس محاضراتهم عبر نظام (بلاك بورد) ضمن برنامج تفاعلي يسجل حضور الطلبة ويمكّنهم من التفاعل مع معلميهم بما يضمن كفاءة التعليم وعدم تأثر العملية التعليمية.

وتضمن التقرير تفصيلات إحصائية عن أعداد الطلبة والذي تجاوز 64 ألف طالب وطالبة في الجامعة وفروعها، كما تضمن أعداد هيئة التدريس في شطري الطلاب والطالبات، ونسبة المستخدمين في كل من شطري الطلاب والطالبات، وعدد الشعب الدراسية والمقررات والذي تجاوز 14 ألف شعبة مقدمة ضمن النظام الإلكتروني، إضافة إلى عدد العاملين والفنيين في المنظومة الإلكترونية وأنواع الأجهزة المستخدمة والتي تجاوز 70 في المئة منها استخدام الهواتف الذكية "الجوال"، إضافة إلى المتصفحات المستخدمة وتحليل لكافة البيانات للاستفادة منها في التجربة الحالية والمستقبلية.

من جهته أكد رئيس الجامعة المكلف الدكتور سلطان العمري أن الجامعة حريصة على استكمال الطلاب لتعليمهم والتي تسير بشكل جيد وفق الخطط المعدة لها سواء عبر التعليم عن بعد أو حضورياً لطلبة الكليات العلمية، كما أن الجامعة أكملت خططها الوقائية وإجراءاتها الاحترازية منذ وقت مبكر للطلبة والمنسوبين وحشدت الجهود في كافة قطاعاتها لضمان سير العملية التعليمية، مقدمًا شكره للعاملين في كافة قطاعات الجامعة وعمادة التعليم الإلكتروني على جهودهم متمنيًا للطلاب التوفيق والنجاح.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
02:48 PM

أكثر من 60 ألف مستخدم لنظام التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة وفروعها

ضمن برنامج تفاعلي يسجل حضور الطلبة ويمكّنهم من التواصل مع معلميهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
79

أفادت جامعة طيبة من خلال تقرير أصدرته عمادة التعليم الإلكتروني بأن عدد المستخدمين لنظام التعليم الإلكتروني من الطلبة فاق الستين ألف مستخدم خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ.

وقال عميد التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة الدكتور مشهور الحرازي إن العملية التعليمية مستمرة على أكمل وجه وفق توجيهات ومتابعة رئيس الجامعة المكلف الدكتور سلطان العمري ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود.

وقدم أكثر من 2200 عضو هيئة تدريس محاضراتهم عبر نظام (بلاك بورد) ضمن برنامج تفاعلي يسجل حضور الطلبة ويمكّنهم من التفاعل مع معلميهم بما يضمن كفاءة التعليم وعدم تأثر العملية التعليمية.

وتضمن التقرير تفصيلات إحصائية عن أعداد الطلبة والذي تجاوز 64 ألف طالب وطالبة في الجامعة وفروعها، كما تضمن أعداد هيئة التدريس في شطري الطلاب والطالبات، ونسبة المستخدمين في كل من شطري الطلاب والطالبات، وعدد الشعب الدراسية والمقررات والذي تجاوز 14 ألف شعبة مقدمة ضمن النظام الإلكتروني، إضافة إلى عدد العاملين والفنيين في المنظومة الإلكترونية وأنواع الأجهزة المستخدمة والتي تجاوز 70 في المئة منها استخدام الهواتف الذكية "الجوال"، إضافة إلى المتصفحات المستخدمة وتحليل لكافة البيانات للاستفادة منها في التجربة الحالية والمستقبلية.

من جهته أكد رئيس الجامعة المكلف الدكتور سلطان العمري أن الجامعة حريصة على استكمال الطلاب لتعليمهم والتي تسير بشكل جيد وفق الخطط المعدة لها سواء عبر التعليم عن بعد أو حضورياً لطلبة الكليات العلمية، كما أن الجامعة أكملت خططها الوقائية وإجراءاتها الاحترازية منذ وقت مبكر للطلبة والمنسوبين وحشدت الجهود في كافة قطاعاتها لضمان سير العملية التعليمية، مقدمًا شكره للعاملين في كافة قطاعات الجامعة وعمادة التعليم الإلكتروني على جهودهم متمنيًا للطلاب التوفيق والنجاح.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,816
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,399
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,717
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,287

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة