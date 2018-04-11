إسبانيا: خفض قيود العزل تدريجيًا بحلول يوم الاثنين

سيسمح لعمال البناء والنقل استئناف عملهم

أعلن مسؤولون في الحكومة الإسبانية، أن سلطات البلاد تبحث خفض قيود العزل تدريجيًا، وقالوا إن تخفيف هذه القيود سيسمح لعمال البناء والنقل باستئناف عملهم بحلول يوم الاثنين، طبقاً لـ"يونايتد برس إنترناشيونال" الأمريكية.



وقال وزير الصحة الإسباني إن سلطات البلاد لن تتهاون في محاربة انتشار الفيروس، مضيفًا أن "إسبانيا ستستمر في حالة الغلق".



فيما أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشير، أنه يخطط لتمديد فترة العزل إلى ما بعد 26 أبريل.



وشهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسبانيا انخفاضًا ملموسًا لليوم الثالث على التوالي، بتسجيل 510 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وسجلت في إسبانيا الأربعاء والخميس والجمعة 757 و683 و605 وفيات جديدة على التوالي، لتعكس هذه الأرقام تباطؤ وتيرة تفشي الفيروس في البلاد.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة بعد إيطاليا والولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررًا بالفيروس من حيث عدد الوفيات والإصابات.