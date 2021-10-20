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أخضر اليد يكسب هونغ كونغ في التصفيات الآسيوية

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة اليد على نظيره منتخب هونغ كونغ بنتيجة 41 - 16 في ثاني جولات دور المجموعات من التصفيات الآسيوية المؤهلة للعب في دورة الألعاب الأولمبية الـ 32 المقرر إقامتها العام المقبل في اليابان "طوكيو 2020م".

يُذكر أنه يتأهل منتخب واحد بشكل مباشر إلى أولمبياد طوكيو 2020م من بين المنتخبات الثمانية المشاركة في التصفيات الآسيوية، فيما سيخوض صاحب المركز الثاني ملحقًا يتحدد موعده بعد نهاية التصفيات.

المنتخب السعودي الأول لكرة اليد منتخب هونغ كونغ

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر اليد يكسب هونغ كونغ في التصفيات الآسيوية
سبق

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة اليد على نظيره منتخب هونغ كونغ بنتيجة 41 - 16 في ثاني جولات دور المجموعات من التصفيات الآسيوية المؤهلة للعب في دورة الألعاب الأولمبية الـ 32 المقرر إقامتها العام المقبل في اليابان "طوكيو 2020م".

يُذكر أنه يتأهل منتخب واحد بشكل مباشر إلى أولمبياد طوكيو 2020م من بين المنتخبات الثمانية المشاركة في التصفيات الآسيوية، فيما سيخوض صاحب المركز الثاني ملحقًا يتحدد موعده بعد نهاية التصفيات.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
09:59 PM

أخضر اليد يكسب هونغ كونغ في التصفيات الآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة اليد على نظيره منتخب هونغ كونغ بنتيجة 41 - 16 في ثاني جولات دور المجموعات من التصفيات الآسيوية المؤهلة للعب في دورة الألعاب الأولمبية الـ 32 المقرر إقامتها العام المقبل في اليابان "طوكيو 2020م".

يُذكر أنه يتأهل منتخب واحد بشكل مباشر إلى أولمبياد طوكيو 2020م من بين المنتخبات الثمانية المشاركة في التصفيات الآسيوية، فيما سيخوض صاحب المركز الثاني ملحقًا يتحدد موعده بعد نهاية التصفيات.

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