أخضر اليد يكسب هونغ كونغ في التصفيات الآسيوية

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة اليد على نظيره منتخب هونغ كونغ بنتيجة 41 - 16 في ثاني جولات دور المجموعات من التصفيات الآسيوية المؤهلة للعب في دورة الألعاب الأولمبية الـ 32 المقرر إقامتها العام المقبل في اليابان "طوكيو 2020م".

يُذكر أنه يتأهل منتخب واحد بشكل مباشر إلى أولمبياد طوكيو 2020م من بين المنتخبات الثمانية المشاركة في التصفيات الآسيوية، فيما سيخوض صاحب المركز الثاني ملحقًا يتحدد موعده بعد نهاية التصفيات.