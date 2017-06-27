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بحضور "الربيعة".. اختتام فعاليات "جام المهن الصحية" في جامعة الأميرة نورة

نظّمها مركز الإبداع بوزارة الصحة.. تكريم الفائزات بالمراكز الأولى في التحديات

‬بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، اختتمت اليوم فعاليات "جام المهن الصحية"، التي نظمها مركز الإبداع، بوزارة الصحة، بالتعاون مع عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة وذلك في مقر الجامعة، واستمرت على مدى يومين وشارك فيها طالبات الكليات الصحية بالجامعة.

وتهدف الفعاليات إلى تطبيق منهجيات الإبداع، والابتكار، في إيجاد الحلول الابتكارية.

وتم تكريم الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في التحديات التي شملت التخصصات التالية: التمريض، والتثقيف الصحي، والسنة التأسيسية، والصيدلة، والأسنان، والأطباء، والممارسين الصحيين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة وقّعت سابقاً اتفاقية تعاون مشترك، مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لتنفيذ مجموعة من المشاريع، التي تعزز ثقافة الإبداع والابتكار، في مجال الرعاية الصحية في المملكة، وذلك من خلال المساهمة في تصميم مبادرات الاقتصاد السلوكي (الندج) عبر إعداد دراسة، فيما يخص مبادرة رياضة المشي، وتفعيل المختبر fablab، الذي يمكن المبتكرين من إنشاء النماذج الأولية للمشاريع، إضافة إلى تصميم وتنفيذ الفعاليات الإبداعية، التي تسهم في نشر ثقافة الإبداع.

وتأتي هذه الاتفاقية حرصاً من وزارة الصحة، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على إقامة شراكات استراتيجية، وتجسيداً للتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية، وضمن الجهود المشتركة لتوسيع مجالات الدعم الإبداعي والابتكاري في مجال الرعاية الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحضور "الربيعة".. اختتام فعاليات "جام المهن الصحية" في جامعة الأميرة نورة
سبق

‬بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، اختتمت اليوم فعاليات "جام المهن الصحية"، التي نظمها مركز الإبداع، بوزارة الصحة، بالتعاون مع عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة وذلك في مقر الجامعة، واستمرت على مدى يومين وشارك فيها طالبات الكليات الصحية بالجامعة.

وتهدف الفعاليات إلى تطبيق منهجيات الإبداع، والابتكار، في إيجاد الحلول الابتكارية.

وتم تكريم الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في التحديات التي شملت التخصصات التالية: التمريض، والتثقيف الصحي، والسنة التأسيسية، والصيدلة، والأسنان، والأطباء، والممارسين الصحيين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة وقّعت سابقاً اتفاقية تعاون مشترك، مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لتنفيذ مجموعة من المشاريع، التي تعزز ثقافة الإبداع والابتكار، في مجال الرعاية الصحية في المملكة، وذلك من خلال المساهمة في تصميم مبادرات الاقتصاد السلوكي (الندج) عبر إعداد دراسة، فيما يخص مبادرة رياضة المشي، وتفعيل المختبر fablab، الذي يمكن المبتكرين من إنشاء النماذج الأولية للمشاريع، إضافة إلى تصميم وتنفيذ الفعاليات الإبداعية، التي تسهم في نشر ثقافة الإبداع.

وتأتي هذه الاتفاقية حرصاً من وزارة الصحة، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على إقامة شراكات استراتيجية، وتجسيداً للتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية، وضمن الجهود المشتركة لتوسيع مجالات الدعم الإبداعي والابتكاري في مجال الرعاية الصحية.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
05:38 PM

بحضور "الربيعة".. اختتام فعاليات "جام المهن الصحية" في جامعة الأميرة نورة

نظّمها مركز الإبداع بوزارة الصحة.. تكريم الفائزات بالمراكز الأولى في التحديات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، اختتمت اليوم فعاليات "جام المهن الصحية"، التي نظمها مركز الإبداع، بوزارة الصحة، بالتعاون مع عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة وذلك في مقر الجامعة، واستمرت على مدى يومين وشارك فيها طالبات الكليات الصحية بالجامعة.

وتهدف الفعاليات إلى تطبيق منهجيات الإبداع، والابتكار، في إيجاد الحلول الابتكارية.

وتم تكريم الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في التحديات التي شملت التخصصات التالية: التمريض، والتثقيف الصحي، والسنة التأسيسية، والصيدلة، والأسنان، والأطباء، والممارسين الصحيين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة وقّعت سابقاً اتفاقية تعاون مشترك، مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لتنفيذ مجموعة من المشاريع، التي تعزز ثقافة الإبداع والابتكار، في مجال الرعاية الصحية في المملكة، وذلك من خلال المساهمة في تصميم مبادرات الاقتصاد السلوكي (الندج) عبر إعداد دراسة، فيما يخص مبادرة رياضة المشي، وتفعيل المختبر fablab، الذي يمكن المبتكرين من إنشاء النماذج الأولية للمشاريع، إضافة إلى تصميم وتنفيذ الفعاليات الإبداعية، التي تسهم في نشر ثقافة الإبداع.

وتأتي هذه الاتفاقية حرصاً من وزارة الصحة، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على إقامة شراكات استراتيجية، وتجسيداً للتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية، وضمن الجهود المشتركة لتوسيع مجالات الدعم الإبداعي والابتكاري في مجال الرعاية الصحية.

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