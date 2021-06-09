النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

يكثف تحضيراته لمواجهة سنغافورة .. "الدوسري" يعود للأخضر والمدرب يواجه الإعلام

أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب فحص فيروس كوفيد-19

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء تدريباته في معسكره الإعدادي الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب سنغافورة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير في مربعات، ثم تمرين السرعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على ثلثي الملعب.

على صعيد متصل، شارك لاعب خط الوسط ناصر الدوسري في التدريبات الجماعية برفقة زملائه.

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الخميس عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد" في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر صباح اليوم فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .

وتقرر أن يعقد المدير الفني للمنتخب "إيرڤي رينارد" غدًا الخميس عند الساعة 30 : 4 مساءً مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب مرسول بارك للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب سنغافورة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
يكثف تحضيراته لمواجهة سنغافورة .. "الدوسري" يعود للأخضر والمدرب يواجه الإعلام
سبق

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء تدريباته في معسكره الإعدادي الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب سنغافورة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير في مربعات، ثم تمرين السرعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على ثلثي الملعب.

على صعيد متصل، شارك لاعب خط الوسط ناصر الدوسري في التدريبات الجماعية برفقة زملائه.

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الخميس عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد" في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر صباح اليوم فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .

وتقرر أن يعقد المدير الفني للمنتخب "إيرڤي رينارد" غدًا الخميس عند الساعة 30 : 4 مساءً مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب مرسول بارك للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب سنغافورة.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
11:36 PM

يكثف تحضيراته لمواجهة سنغافورة .. "الدوسري" يعود للأخضر والمدرب يواجه الإعلام

أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب فحص فيروس كوفيد-19

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,602

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء تدريباته في معسكره الإعدادي الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب سنغافورة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير في مربعات، ثم تمرين السرعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على ثلثي الملعب.

على صعيد متصل، شارك لاعب خط الوسط ناصر الدوسري في التدريبات الجماعية برفقة زملائه.

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الخميس عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد" في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر صباح اليوم فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .

وتقرر أن يعقد المدير الفني للمنتخب "إيرڤي رينارد" غدًا الخميس عند الساعة 30 : 4 مساءً مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب مرسول بارك للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب سنغافورة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,450
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,979
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,031
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,663

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة