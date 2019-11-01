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في "أسبوع مسك للفنون".. الحديد يُذيبه الابتكار ليخترقه النور

شاهد إبداعات الفنانين خلال معرض "متناقضات متناغمة"

تحتوي إحدى زوايا معرض "أسبوع مسك الفنون 2019"، على "معرض متناقضات متناغمة"، الذي يشتمل على كومة من الحديد، كان في عداد التالف من المواد، ثم عكس بعد تسليط الإنارة عليه، كلمات على الحائط.

وقالت "لولوة الحمود" منسقة معرض "متناقضات متناغمة": اسم المعرض جاء وفق العنوان الرئيسي لأسبوع "مسك الفنون"، وهو التجربة، والكثير من الفنانين المشاركين بأعمالهم في هذا المعرض استخدموا في أعمالهم الشيء ونقيضه؛ الأمر الذي يعطي أعمالًا فنية معبّرة وذات معنى.

وأضافت: المعرض يضم أعمال 22 فنانًا من السعودية ومختلف أنحاء العالم، كروسيا، وفرنسا، والصين، وأمريكا، والبرازيل، والبحرين، واليمن، وسوريا، والجزائر، وتونس، وأذربيجان.

ويضم المعرض العملَ الفني للفنانة البحرينية هلا آل خليفة، الذي تمخّص عن فيلم مرئي، عبارة عن شبكة للصيد والبحث عن "اللولو"، وتم عقد العديد من الأقمشة السوداء على زواياه، ويمثل عدد الأقمشة المربوطة بالشباك عدد الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن بعد ذهاب الزوج إلى صيد الأسماك والبحث عن اللولو؛ لكنه لم يعد.

ويضم المعرض أعمال الفنان الفرنسي الشهير فيكتور فازاريلي الذي يعتبر عراب الخداع البصري في الأعمال الفنية، والذي يعتمد في لوحاته على إعطاء المُشاهد لمحات مختلفة باختلاف زاوية المشاهدة، ويعتبر هذا الفنان الفرنسي هو أول من ابتدع فن الخداع البصري وتَبِعه في مدرسته هذه الكثير من الفنانيين.

يُذكر أن معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، أطلق مبادرة أسبوع مسك الفنون 2019م تحت عنوان "تجربة 0.3"، ضمن فعاليات موسم الرياض من أجل إثراء الساحة الفنية السعودية والاحتفاء بالفنون التشكيلية؛ وذلك على مدى خمسة أيام بدأت منذ 29 أكتوبر 2019م.

أسبوع مسك للفنون مسك الخيرية معرض متناقضات متناغمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في "أسبوع مسك للفنون".. الحديد يُذيبه الابتكار ليخترقه النور
سبق

تحتوي إحدى زوايا معرض "أسبوع مسك الفنون 2019"، على "معرض متناقضات متناغمة"، الذي يشتمل على كومة من الحديد، كان في عداد التالف من المواد، ثم عكس بعد تسليط الإنارة عليه، كلمات على الحائط.

وقالت "لولوة الحمود" منسقة معرض "متناقضات متناغمة": اسم المعرض جاء وفق العنوان الرئيسي لأسبوع "مسك الفنون"، وهو التجربة، والكثير من الفنانين المشاركين بأعمالهم في هذا المعرض استخدموا في أعمالهم الشيء ونقيضه؛ الأمر الذي يعطي أعمالًا فنية معبّرة وذات معنى.

وأضافت: المعرض يضم أعمال 22 فنانًا من السعودية ومختلف أنحاء العالم، كروسيا، وفرنسا، والصين، وأمريكا، والبرازيل، والبحرين، واليمن، وسوريا، والجزائر، وتونس، وأذربيجان.

ويضم المعرض العملَ الفني للفنانة البحرينية هلا آل خليفة، الذي تمخّص عن فيلم مرئي، عبارة عن شبكة للصيد والبحث عن "اللولو"، وتم عقد العديد من الأقمشة السوداء على زواياه، ويمثل عدد الأقمشة المربوطة بالشباك عدد الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن بعد ذهاب الزوج إلى صيد الأسماك والبحث عن اللولو؛ لكنه لم يعد.

ويضم المعرض أعمال الفنان الفرنسي الشهير فيكتور فازاريلي الذي يعتبر عراب الخداع البصري في الأعمال الفنية، والذي يعتمد في لوحاته على إعطاء المُشاهد لمحات مختلفة باختلاف زاوية المشاهدة، ويعتبر هذا الفنان الفرنسي هو أول من ابتدع فن الخداع البصري وتَبِعه في مدرسته هذه الكثير من الفنانيين.

يُذكر أن معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، أطلق مبادرة أسبوع مسك الفنون 2019م تحت عنوان "تجربة 0.3"، ضمن فعاليات موسم الرياض من أجل إثراء الساحة الفنية السعودية والاحتفاء بالفنون التشكيلية؛ وذلك على مدى خمسة أيام بدأت منذ 29 أكتوبر 2019م.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
04:44 PM

في "أسبوع مسك للفنون".. الحديد يُذيبه الابتكار ليخترقه النور

شاهد إبداعات الفنانين خلال معرض "متناقضات متناغمة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحتوي إحدى زوايا معرض "أسبوع مسك الفنون 2019"، على "معرض متناقضات متناغمة"، الذي يشتمل على كومة من الحديد، كان في عداد التالف من المواد، ثم عكس بعد تسليط الإنارة عليه، كلمات على الحائط.

وقالت "لولوة الحمود" منسقة معرض "متناقضات متناغمة": اسم المعرض جاء وفق العنوان الرئيسي لأسبوع "مسك الفنون"، وهو التجربة، والكثير من الفنانين المشاركين بأعمالهم في هذا المعرض استخدموا في أعمالهم الشيء ونقيضه؛ الأمر الذي يعطي أعمالًا فنية معبّرة وذات معنى.

وأضافت: المعرض يضم أعمال 22 فنانًا من السعودية ومختلف أنحاء العالم، كروسيا، وفرنسا، والصين، وأمريكا، والبرازيل، والبحرين، واليمن، وسوريا، والجزائر، وتونس، وأذربيجان.

ويضم المعرض العملَ الفني للفنانة البحرينية هلا آل خليفة، الذي تمخّص عن فيلم مرئي، عبارة عن شبكة للصيد والبحث عن "اللولو"، وتم عقد العديد من الأقمشة السوداء على زواياه، ويمثل عدد الأقمشة المربوطة بالشباك عدد الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن بعد ذهاب الزوج إلى صيد الأسماك والبحث عن اللولو؛ لكنه لم يعد.

ويضم المعرض أعمال الفنان الفرنسي الشهير فيكتور فازاريلي الذي يعتبر عراب الخداع البصري في الأعمال الفنية، والذي يعتمد في لوحاته على إعطاء المُشاهد لمحات مختلفة باختلاف زاوية المشاهدة، ويعتبر هذا الفنان الفرنسي هو أول من ابتدع فن الخداع البصري وتَبِعه في مدرسته هذه الكثير من الفنانيين.

يُذكر أن معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، أطلق مبادرة أسبوع مسك الفنون 2019م تحت عنوان "تجربة 0.3"، ضمن فعاليات موسم الرياض من أجل إثراء الساحة الفنية السعودية والاحتفاء بالفنون التشكيلية؛ وذلك على مدى خمسة أيام بدأت منذ 29 أكتوبر 2019م.

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