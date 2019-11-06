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"الأرصاد": سحب رعدية بالمرتفعات .. وغيوم على الحدود الشمالية والجوف والشرقية والقصيم

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة وشمالها .. وضباب بالشرقية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير والباحة, وتكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب رعدية على الحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشمالية من منطقتَي الشرقية والقصيم, في حين تنشط الأتربة والغبار على وسط المملكة وشمالها, ويُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس أمطار رياح سطحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية بالمرتفعات .. وغيوم على الحدود الشمالية والجوف والشرقية والقصيم
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير والباحة, وتكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب رعدية على الحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشمالية من منطقتَي الشرقية والقصيم, في حين تنشط الأتربة والغبار على وسط المملكة وشمالها, ويُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
08:13 AM

"الأرصاد": سحب رعدية بالمرتفعات .. وغيوم على الحدود الشمالية والجوف والشرقية والقصيم

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة وشمالها .. وضباب بالشرقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير والباحة, وتكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب رعدية على الحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشمالية من منطقتَي الشرقية والقصيم, في حين تنشط الأتربة والغبار على وسط المملكة وشمالها, ويُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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