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"منشآت" توقّع اتفاقيات لرفع مستوى التوعية التمويلية

مع جهات حكومية وخاصة.. على هامش ملتقى "بيبان حائل"

وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، على هامش ملتقى "بيبان حائل"، شراكات استراتيجيةً مع عدد من جهات القطاع الحكومي والخاص، شملت جامعة حائل وشركة "سمة" للمعلومات الائتمانية والبنك السعودي الفرنسي وبرنامج ريالي لرفع مستوى الوعي المالي الذي تُقدّمه شركة سدكو القابضة.

وقال نائب محافظ "منشآت" للتمويل محمد بن مسفر المالكي: تأتي اتفاقياتنا على هامش ملتقى "بيبان حائل"؛ اهتمامًا منا بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتتركز هذه الشراكات على رفع مستوى التوعية التمويلية، والتعريف بالحلول التي تتناسب مع احتياجات المنشآت المرحلية حسب مراحل التأسيس والنمو والتوسع بمختلف أنواع التمويل الإقراضي أو الرأسمالي؛ بما يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أفضل السبل والممارسات المهنية في تفعيل الشراكات الاستراتيجية للأعمال.

وأضاف: منشآت تسعى لتعزيز التعاون مع شركائها لوضع برنامج تكاملي للتوعية التمويلية لتحفيز المنشآت على الاستفادة من الحلول التقنية لإدارة التدفقات النقدية وحفظ السجلات، وأثرها على رفع مستوى الجدارة الائتمانية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ مما يسهل الحصول على التمويل.

جدير بالذكر أن ملتقى "بيبان حائل" يقام في محطته السابعة، ويستمر حتى نهاية يوم السبت المقبل، ويفتح أبوابه من الرابعة عصرًا، ويستمر حتى الساعة 11 مساء.

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"منشآت" توقّع اتفاقيات لرفع مستوى التوعية التمويلية
سبق

وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، على هامش ملتقى "بيبان حائل"، شراكات استراتيجيةً مع عدد من جهات القطاع الحكومي والخاص، شملت جامعة حائل وشركة "سمة" للمعلومات الائتمانية والبنك السعودي الفرنسي وبرنامج ريالي لرفع مستوى الوعي المالي الذي تُقدّمه شركة سدكو القابضة.

وقال نائب محافظ "منشآت" للتمويل محمد بن مسفر المالكي: تأتي اتفاقياتنا على هامش ملتقى "بيبان حائل"؛ اهتمامًا منا بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتتركز هذه الشراكات على رفع مستوى التوعية التمويلية، والتعريف بالحلول التي تتناسب مع احتياجات المنشآت المرحلية حسب مراحل التأسيس والنمو والتوسع بمختلف أنواع التمويل الإقراضي أو الرأسمالي؛ بما يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أفضل السبل والممارسات المهنية في تفعيل الشراكات الاستراتيجية للأعمال.

وأضاف: منشآت تسعى لتعزيز التعاون مع شركائها لوضع برنامج تكاملي للتوعية التمويلية لتحفيز المنشآت على الاستفادة من الحلول التقنية لإدارة التدفقات النقدية وحفظ السجلات، وأثرها على رفع مستوى الجدارة الائتمانية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ مما يسهل الحصول على التمويل.

جدير بالذكر أن ملتقى "بيبان حائل" يقام في محطته السابعة، ويستمر حتى نهاية يوم السبت المقبل، ويفتح أبوابه من الرابعة عصرًا، ويستمر حتى الساعة 11 مساء.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
02:26 PM

"منشآت" توقّع اتفاقيات لرفع مستوى التوعية التمويلية

مع جهات حكومية وخاصة.. على هامش ملتقى "بيبان حائل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، على هامش ملتقى "بيبان حائل"، شراكات استراتيجيةً مع عدد من جهات القطاع الحكومي والخاص، شملت جامعة حائل وشركة "سمة" للمعلومات الائتمانية والبنك السعودي الفرنسي وبرنامج ريالي لرفع مستوى الوعي المالي الذي تُقدّمه شركة سدكو القابضة.

وقال نائب محافظ "منشآت" للتمويل محمد بن مسفر المالكي: تأتي اتفاقياتنا على هامش ملتقى "بيبان حائل"؛ اهتمامًا منا بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتتركز هذه الشراكات على رفع مستوى التوعية التمويلية، والتعريف بالحلول التي تتناسب مع احتياجات المنشآت المرحلية حسب مراحل التأسيس والنمو والتوسع بمختلف أنواع التمويل الإقراضي أو الرأسمالي؛ بما يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أفضل السبل والممارسات المهنية في تفعيل الشراكات الاستراتيجية للأعمال.

وأضاف: منشآت تسعى لتعزيز التعاون مع شركائها لوضع برنامج تكاملي للتوعية التمويلية لتحفيز المنشآت على الاستفادة من الحلول التقنية لإدارة التدفقات النقدية وحفظ السجلات، وأثرها على رفع مستوى الجدارة الائتمانية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ مما يسهل الحصول على التمويل.

جدير بالذكر أن ملتقى "بيبان حائل" يقام في محطته السابعة، ويستمر حتى نهاية يوم السبت المقبل، ويفتح أبوابه من الرابعة عصرًا، ويستمر حتى الساعة 11 مساء.

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