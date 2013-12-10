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اجتماع جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز العالمية لحفظ الحديث النبوي.. الخميس القادم

للنظر في الموضوعات المرشّحة للجائزة في دورتها الحادية عشرة

يرأس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس الهيئة العليا لجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، مساء يوم الخميس القادم بالرياض؛ اجتماع الهيئة العليا للجائزة.

وأوضح مستشار سمو وزير الداخلية الأمين العام للجائزة الدكتور ساعد العرابي الحارثي؛ أن الهيئة العليا للجائزة ستنظر في الموضوعات المرشحة للجائزة في دورتها الحادية عشرة، والتي اختيرت في اجتماع لجان الجائزة الماضي؛ حيث رشحت ثمانية موضوعات لفرعَي جائزة السنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة من بين (260) موضوعًا؛ منها (132) موضوعًا في مجال السنة النبوية، و(128) موضوعًا في مجال الدراسات الإسلامية المعاصرة، مؤكدًا حرص الأمانة العامة للجائزة على اختيار الموضوعات، على أن تكون ذات أهمية، وأن تتناسب مع قضايا العصر، كما كانت موضوعات الجائزة في الدورات السابقة.

وأضاف أن الهيئة العليا ستنظر كذلك في ترشيح اللجنة العلمية للفائزين في الدورة العاشرة المبني على تقارير المحكمين، وسوف يعلن رئيس الهيئة العليا للجائزة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بعد الاجتماع؛ عن الفائزين بجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة في دورتها العاشرة، مفيدًا بأن موضوعات الجائزة في هذه الدورة هي: فرع السنة النبوية، الموضوع الأول: مكافحة الفساد في ضوء السنة النبوية. أما الموضوع الثاني المشكلات والحلول في ضوء السنة النبوية، إلى جانب فرع (الدراسات الإسلامية المعاصرة)، التي يرتكز موضوعها الأول على العمل التطوعي في الإسلام، والموضوع الثاني السلام في الإسلام المبادئ والمفاهيم والتطبيق.

وأوضح الدكتور الحارثي أن الجائزة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي في مجال السنة النبوية وعلومها والدراسات الإسلامية المعاصرة، وإذكاء روح التنافس العلمي بين الباحثين في جميع أنحاء العالم، والإسهام في دراسة الواقع المعاصر للعالم الإسلامي، واقتراح الحلول المناسبة لمشكلاته بما يعود بالنفع على المسلمين حاضرًا ومستقبلًا، كما تهدف الجائزة إلى إثراء الساحة الإسلامية بالبحوث العلمية المؤصلة، وإبراز محاسن الدين الإسلامي الحنيف وصلاحيته لكل زمان ومكان، والإسهام في التقدّم والرقي الحضاري للبشرية.

جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز العالمية لحفظ الحديث النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اجتماع جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز العالمية لحفظ الحديث النبوي.. الخميس القادم
سبق

يرأس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس الهيئة العليا لجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، مساء يوم الخميس القادم بالرياض؛ اجتماع الهيئة العليا للجائزة.

وأوضح مستشار سمو وزير الداخلية الأمين العام للجائزة الدكتور ساعد العرابي الحارثي؛ أن الهيئة العليا للجائزة ستنظر في الموضوعات المرشحة للجائزة في دورتها الحادية عشرة، والتي اختيرت في اجتماع لجان الجائزة الماضي؛ حيث رشحت ثمانية موضوعات لفرعَي جائزة السنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة من بين (260) موضوعًا؛ منها (132) موضوعًا في مجال السنة النبوية، و(128) موضوعًا في مجال الدراسات الإسلامية المعاصرة، مؤكدًا حرص الأمانة العامة للجائزة على اختيار الموضوعات، على أن تكون ذات أهمية، وأن تتناسب مع قضايا العصر، كما كانت موضوعات الجائزة في الدورات السابقة.

وأضاف أن الهيئة العليا ستنظر كذلك في ترشيح اللجنة العلمية للفائزين في الدورة العاشرة المبني على تقارير المحكمين، وسوف يعلن رئيس الهيئة العليا للجائزة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بعد الاجتماع؛ عن الفائزين بجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة في دورتها العاشرة، مفيدًا بأن موضوعات الجائزة في هذه الدورة هي: فرع السنة النبوية، الموضوع الأول: مكافحة الفساد في ضوء السنة النبوية. أما الموضوع الثاني المشكلات والحلول في ضوء السنة النبوية، إلى جانب فرع (الدراسات الإسلامية المعاصرة)، التي يرتكز موضوعها الأول على العمل التطوعي في الإسلام، والموضوع الثاني السلام في الإسلام المبادئ والمفاهيم والتطبيق.

وأوضح الدكتور الحارثي أن الجائزة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي في مجال السنة النبوية وعلومها والدراسات الإسلامية المعاصرة، وإذكاء روح التنافس العلمي بين الباحثين في جميع أنحاء العالم، والإسهام في دراسة الواقع المعاصر للعالم الإسلامي، واقتراح الحلول المناسبة لمشكلاته بما يعود بالنفع على المسلمين حاضرًا ومستقبلًا، كما تهدف الجائزة إلى إثراء الساحة الإسلامية بالبحوث العلمية المؤصلة، وإبراز محاسن الدين الإسلامي الحنيف وصلاحيته لكل زمان ومكان، والإسهام في التقدّم والرقي الحضاري للبشرية.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
04:50 PM

اجتماع جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز العالمية لحفظ الحديث النبوي.. الخميس القادم

للنظر في الموضوعات المرشّحة للجائزة في دورتها الحادية عشرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يرأس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس الهيئة العليا لجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، مساء يوم الخميس القادم بالرياض؛ اجتماع الهيئة العليا للجائزة.

وأوضح مستشار سمو وزير الداخلية الأمين العام للجائزة الدكتور ساعد العرابي الحارثي؛ أن الهيئة العليا للجائزة ستنظر في الموضوعات المرشحة للجائزة في دورتها الحادية عشرة، والتي اختيرت في اجتماع لجان الجائزة الماضي؛ حيث رشحت ثمانية موضوعات لفرعَي جائزة السنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة من بين (260) موضوعًا؛ منها (132) موضوعًا في مجال السنة النبوية، و(128) موضوعًا في مجال الدراسات الإسلامية المعاصرة، مؤكدًا حرص الأمانة العامة للجائزة على اختيار الموضوعات، على أن تكون ذات أهمية، وأن تتناسب مع قضايا العصر، كما كانت موضوعات الجائزة في الدورات السابقة.

وأضاف أن الهيئة العليا ستنظر كذلك في ترشيح اللجنة العلمية للفائزين في الدورة العاشرة المبني على تقارير المحكمين، وسوف يعلن رئيس الهيئة العليا للجائزة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بعد الاجتماع؛ عن الفائزين بجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة في دورتها العاشرة، مفيدًا بأن موضوعات الجائزة في هذه الدورة هي: فرع السنة النبوية، الموضوع الأول: مكافحة الفساد في ضوء السنة النبوية. أما الموضوع الثاني المشكلات والحلول في ضوء السنة النبوية، إلى جانب فرع (الدراسات الإسلامية المعاصرة)، التي يرتكز موضوعها الأول على العمل التطوعي في الإسلام، والموضوع الثاني السلام في الإسلام المبادئ والمفاهيم والتطبيق.

وأوضح الدكتور الحارثي أن الجائزة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي في مجال السنة النبوية وعلومها والدراسات الإسلامية المعاصرة، وإذكاء روح التنافس العلمي بين الباحثين في جميع أنحاء العالم، والإسهام في دراسة الواقع المعاصر للعالم الإسلامي، واقتراح الحلول المناسبة لمشكلاته بما يعود بالنفع على المسلمين حاضرًا ومستقبلًا، كما تهدف الجائزة إلى إثراء الساحة الإسلامية بالبحوث العلمية المؤصلة، وإبراز محاسن الدين الإسلامي الحنيف وصلاحيته لكل زمان ومكان، والإسهام في التقدّم والرقي الحضاري للبشرية.

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