وأعلنت الوزارة عن 1831 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليترفع بذلك الإجمالي إلى أكثر من 200 ألف حالة.

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، عن تسجيل 331 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليترفع بذلك الإجمالي إلى 23521 حالة.

331 وفاة و1831 إصابة جديدة بالفيروس في إسبانيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-27 أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، عن تسجيل 331 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليترفع بذلك الإجمالي إلى 23521 حالة. وأعلنت الوزارة عن 1831 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليترفع بذلك الإجمالي إلى أكثر من 200 ألف حالة.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 12:30 PM

331 وفاة و1831 إصابة جديدة بالفيروس في إسبانيا إجمالي عدد المصابين بكورونا وصل لأكثر من 200 ألف





A A A





0 مشاركة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، عن تسجيل 331 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليترفع بذلك الإجمالي إلى 23521 حالة.

وأعلنت الوزارة عن 1831 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليترفع بذلك الإجمالي إلى أكثر من 200 ألف حالة.