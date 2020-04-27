331 وفاة و1831 إصابة جديدة بالفيروس في إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، عن تسجيل 331 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليترفع بذلك الإجمالي إلى 23521 حالة.
وأعلنت الوزارة عن 1831 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليترفع بذلك الإجمالي إلى أكثر من 200 ألف حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، عن تسجيل 331 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليترفع بذلك الإجمالي إلى 23521 حالة.
وأعلنت الوزارة عن 1831 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليترفع بذلك الإجمالي إلى أكثر من 200 ألف حالة.فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، عن تسجيل 331 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليترفع بذلك الإجمالي إلى 23521 حالة.
وأعلنت الوزارة عن 1831 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليترفع بذلك الإجمالي إلى أكثر من 200 ألف حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، عن تسجيل 331 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليترفع بذلك الإجمالي إلى 23521 حالة.
وأعلنت الوزارة عن 1831 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليترفع بذلك الإجمالي إلى أكثر من 200 ألف حالة.