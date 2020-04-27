النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

331 وفاة و1831 إصابة جديدة بالفيروس في إسبانيا

إجمالي عدد المصابين بكورونا وصل لأكثر من 200 ألف

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، عن تسجيل 331 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليترفع بذلك الإجمالي إلى 23521 حالة.

وأعلنت الوزارة عن 1831 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليترفع بذلك الإجمالي إلى أكثر من 200 ألف حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
331 وفاة و1831 إصابة جديدة بالفيروس في إسبانيا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، عن تسجيل 331 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليترفع بذلك الإجمالي إلى 23521 حالة.

وأعلنت الوزارة عن 1831 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليترفع بذلك الإجمالي إلى أكثر من 200 ألف حالة.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
12:30 PM

331 وفاة و1831 إصابة جديدة بالفيروس في إسبانيا

إجمالي عدد المصابين بكورونا وصل لأكثر من 200 ألف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
356

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، عن تسجيل 331 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليترفع بذلك الإجمالي إلى 23521 حالة.

وأعلنت الوزارة عن 1831 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليترفع بذلك الإجمالي إلى أكثر من 200 ألف حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,593
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,199
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,651
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,673

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة