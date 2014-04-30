تقرير دولي يكشف حقيقة ترتيب السعودية في قائمة السياحة الإسلامية.. هنا التفاصيل

مؤشر يصدر سنوياً بالتعاون بين "كريسنت رايتنج وماستر كارد"

كشف تقرير دولي وزع في سوق السفر العربي، الذي عقد بدبي، أن ترتيب المملكة العربية السعودية جاءت في المركز الخامس سياحيًا على مستوى العالم الإسلامي، من خلال ما يعرف بالمؤشر العالمي للسياحة الإسلامية عام 2018.

ويصدر المؤشر سنويًا لبيان أي الوجهات يُفضلها المسلمون في العالم للسياحة؛ متخذًا في اعتباره 130 دولة في التصنيف.

ومنح التقرير الأخير الصادر عن المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية، المرتبة الأولى لماليزيا، علماً بأنه يصدر بالتعاون بين مؤسستين رئيستين هما شركة "كريسنت رايتنج"، و"ماستر كارد".

وركز التقرير على أفضل الوجهات التي يُفضلها المسلمون من الدول الإسلامية، إضافة إلى أفضل الوجهات التي يُفضلها المسلمون من الدول غير الإسلامية، وافترض أن كل دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي هي دولة إسلامية، وأما من خارجها من غير الأعضاء، فهي دول غير إسلامية.

ويقوم المؤشر بشكل عام على حساب المعايير المختلفة، بحيث يكون المجموع من 100 درجة لأفضل الوجهات التي يختارها المسملون من أجل السياحة.

وهناك ثلاثة مراكز ضمن المراكز الخمسة الأولى لأفضل وجهات المسلمين حول العالم لدول غير عربية، هي ماليزيا، وإندونيسيا، وتركيا.

وفيما يلي أفضل 10 وجهات يُفضلها المسلمون في العالم الإسلامي:

1- ماليزيا- 80.6 نقطة.

2- إندونيسيا- 72.8 نقطة.

3- الإمارات العربية المتحدة- 72.8 نقطة.

4- تركيا- 69.1 نقطة.

5-المملكة العربية السعودية- 68.7 نقطة.

6- قطر- 66.2 نقطة.

7- البحرين- 65.9 نقطة.

8- عُمان- 65.1 نقطة.

9- المغرب- 61.7 نقطة.

10- الكويت — 60.5 نقطة.

أمّا أفضل 10 وجهات يُفضلها المسلمون حول العالم من الدول غير الإسلامية فهي:

1- سنغافورة- 66.2 نقطة.

2- تايلاند- 56.1 نقطة.

3- المملكة المتحدة- 53.8 نقطة.

4- اليابان- 51.4 نقطة.

5- تايوان- 49.6 نقطة.

6- هونغ كونغ- 49.6 نقطة.

7- جنوب أفريقيا- 47.7 نقطة.

8- ألمانيا- 45.7 نقطة.

9- فرنسا- 45.2 نقطة.

10- أستراليا- 44.7 نقطة