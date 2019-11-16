أجواء السبت في عهدة "غيث".. 17 تنبيهًا ماطرًا والهطولات تكسو خارطة #الإنذار_المبكر

حالات عدة تشمل معظم المناطق وتستمر لأوقات متفاوتة وبعضها تنتهي عند منتصف الليل

واصلت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاتها المتزامنة مع حالة التقلبات الجوية والحالة الماطرة "غيث"؛ حيث أصدرت عبر #الإنذار_المبكرخلال ساعات الصباح 17 تنبيهًا لحالات ماطرة تشمل معظم مناطق المملكة وتستمر لأوقات متفاوتة من مساء اليوم، وبعضها تنتهي عند منتصف الليل.



المدينة المنورة

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، تبدأ 12 ظهرًا وتستمر إلى 11 من مساء اليوم بالحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد ووادي الفرع، إضافة إلى حالة رياح وسحب رعدية ببدر وينبع تستمر إلى منتصف الليل.



مكة المكرمة

واستحوذت منطقة مكة المكرمة على نصيب الأسد من تنبيهات السبت الماطرة والبداية مع تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتستمر الحالة لمنتصف الليل بالجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل والموية وتربة ورنية وعرفات ومزدلفة وميسان.



وبعدها صدر تنبيه متقدّم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيزة ورياح نشطة وتساقط للبرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، من 12 ظهرًا وحتى الخامسة عصر السبت، بالطائف وميسان.



وتلا ذلك تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيزة ورياح نشطة وسيول وشبه انعدام في الرؤية، من الخامسة عصرًا حتى التاسعة مساء، بالجموم والعاصمة المقدسة.

وأخيرًا صدر تنبيه وتحديث لاستمرار حالة السحب الرعدية الممطرة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، تستمر لمنتصف الليل بالقنفذة والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ.



الرياض

تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة مع نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، في حالة تستمر لوقت مبكر من صباح غد الأحد، وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وشقراء وعفيف.



الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر إلى 11 مساء السبت، بالباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة.



عسير

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيزة ورياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، من الواحدة ظهر السبت حتى الثامنة مساء، بأبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل.



جازان

صدر للمنطقة تنبيهان: الأول تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيزة ورياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، من الثالثة ظهر السبت حتى الثامنة مساء، بالدائر والريث وفيفا وهروب. والتنبيه الثاني هو تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، من 11 صباحًا إلى العاشرة مساء اليوم، بأبوعريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وجازان وصامطة وصبيا وفيفا وهروب.



تبوك

صدر لها أولًا تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيزة ورياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، من الواحدة ظهرًا وحتى منتصف الليل، بتبوك وتيماء، ثم صدر تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وتدنٍّ بالرؤية، من 12 ظهرًا إلى منتصف الليل، بالوجه وأملج وحقل وضباء.



القصيم

تنبيه وتحديث فترة إنذار لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنٍّ بالرؤية، من 11 صباحًا إلى منتصف الليل، بالبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة.



حائل

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية، من الواحدة ظهرًا حتى منتصف الليل، بالحائط والسليمي والشملى والشنان وبقعاء وحائل.



الحدود الشمالية

تنبيه متقدم لاستمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وشبه انعدام في الرؤية، برفحاء وطريف وعرعر، بدأت فجر اليوم وتستمر إلى 2 ظهر السبت.



الجوف

تنبيه متقدم لاستمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، بدأت فجر اليوم وتستمر للسابعة من مساء السبت، بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.



الشرقية

تنبيه لاستمرار حالة السحب الرعدية الممطرة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، بالأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية؛ حيث تستمر الحالة إلى الثالثة عصر السبت.