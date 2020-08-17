انقطاع تام لشبكة "زين"بـ 3 أحياء بحائل وعودة ضعيفة للخدمة

الأهالي استعانوا مؤقتاً بشراء الخدمة من شركات أخرى

انقطعت تغطية شبكة شركة "زين" السعودية بحائل، اليوم بالكامل عن أحياء حائل الجنوبية "الشفاء والرصف والوادي".

وقال عدد من عملاء الشركة إنه عند الساعة التاسعة صباحا بدأت الخدمة بالتلاشي شيئا فشيئا حتى انقطعت نهائيا، وعادت عند الساعة الحادية عشر صباحا، إلا أنها أسوأ من السابق بكثير.

وقال العملاء إنه بعد نشر "سبق" خبرا تحت عنوان: "سكان 3 أحياء بحائل يشتكون من سوء تغطية شبكة "زين السعودية" في 23 يوليو 2020 تواصلت الشركة مع بعض المشتركين ووعدتهم بحل المشكلة، وتم حلها فقط لمدة يومين، إلا أن التغطية ساءت يوماً بعد يوم حتى لجأ العديد منهم إلى شراء شرائح بيانات من الشركات الأخرى فيما نجحت إحدى الشركات بزيادة ممثليها في الأحياء الثلاثة بعد نشر "سبق" الخبر، مما زاد مبيعاتها في تلك الأحياء وإقبال عملاء شركة "زين "عليهم رغم أن أسعارهم أعلى إلا أن التغطية جيدة.

وكان عملاء شركة "زين" السعودية قد تذمروا كثيراً من ضعف الاتصال والإنترنت للشبكة بتلك الأحياء؛ إذ يتعذر كثيراً الاتصال لمن هم خارج تلك الأحياء بمن هم داخل الأحياء، إلا أن ذلك ليست فترات مستمرة طوال اليوم، فيما استمر ضعف الإنترنت منذ عدة أشهر.

وأكد بعض عملاء الشركة أن مدة اشتراكهم الشهري تنتهي، دون الاستفادة من خدمة الإنترنت، التي تنقطع بشكل كامل ومتكرر، بالإضافة إلى تردي خدمة الاتصال أيضاً.

وأضافوا أنهم اضطروا إلى الاستعانة مؤقتاً بشراء الخدمة من شركات أخرى، حتى يتسنى تقوية شبكة الشركة، أو أنهم سيضطرون لإلغاء الخدمة بالرغم من وجود عروض بيانات لدى شركة "زين" أفضل من منافسيها، إلا أن سوء الخدمة سيكون أحد أسباب العزوف عن التعامل مع الشركة في تلك الأحياء، وقالوا إنهم رفعوا عدة طلبات منذ أشهر إلا أنه لم يحدث أي تحسن للخدمة، ومع بداية العام الدراسي سيضطر العديد من المشتركين لإلغاء الاشتراك والتحويل لشركات أخرى؛ لضمان تدريس أبنائهم بشكل صحيح ودون ضعف بالشبكة.