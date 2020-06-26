"المرور": عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كافة مدن المملكة

ابتداء من الأحد المقبل.. وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة، مساء الجمعة، عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كان مدن المملكة.

وقالت عبر حسابها "المرور السعودي" على موقع "تويتر": "عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كافة مدن المملكة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل ابتداءً من يوم الأحد 1441/11/07 هـ الموافق 2020/06/28".