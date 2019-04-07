"التجارة" تدعو إلى التوقف عن استخدام هذا النوع من "مقاعد الأطفال"
قالت: لاحتمالية أن يتعرض الطفل الرضيع لخطر السقوط أو الاختناق
دعت وزارة "التجارة" اليوم الأحد إلى التوقف عن استخدام مقعد هزاز الأطفال "Rock N Play" من FisherPrice في حال كان عمر الطفل ثلاثة أشهر أو أكبر، أو بمجرد قدرته على قلب نفسه.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي لاحتمالية أن يتعرض الطفل الرضيع لخطر السقوط أو الاختناق.
"التجارة" تدعو إلى التوقف عن استخدام هذا النوع من "مقاعد الأطفال"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-04-07
دعت وزارة "التجارة" اليوم الأحد إلى التوقف عن استخدام مقعد هزاز الأطفال "Rock N Play" من FisherPrice في حال كان عمر الطفل ثلاثة أشهر أو أكبر، أو بمجرد قدرته على قلب نفسه.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي لاحتمالية أن يتعرض الطفل الرضيع لخطر السقوط أو الاختناق.
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
03:09 PM
"التجارة" تدعو إلى التوقف عن استخدام هذا النوع من "مقاعد الأطفال"
قالت: لاحتمالية أن يتعرض الطفل الرضيع لخطر السقوط أو الاختناق
دعت وزارة "التجارة" اليوم الأحد إلى التوقف عن استخدام مقعد هزاز الأطفال "Rock N Play" من FisherPrice في حال كان عمر الطفل ثلاثة أشهر أو أكبر، أو بمجرد قدرته على قلب نفسه.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي لاحتمالية أن يتعرض الطفل الرضيع لخطر السقوط أو الاختناق.