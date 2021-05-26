أمانة جدة: إغلاق 473 منشأة غذائية خلال الأسبوع الثالث من رمضان

تنفيذ 3134 جولة تفتيشية في نطاق 19 بلدية فرعية

أغلقت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، 473 منشأة غذائية، ضمن حملة الرقابة البلدية لهذ العام، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة؛ بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وقالت الأمانة إن بلدياتها نفذت خلال الأسبوع الماضي نحو 3134 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في نطاق 19 بلدية فرعية، نتج عنها إنذار 1596 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، شملت مطاعم ومطابخ وكافتيريات وتموينات، إلى جانب محالّ بيع اللحوم والأكشاك والبسط الموسمية، كما جرى سحب 650 عينة من الأطعمة وإتلاف 734 كيلوجراماً من المواد الغذائية الفاسدة.

كما تلقت الأمانة 172 بلاغاً، وعالجت 487 مخالفةً، فيما نتج عن متابعة الباعة الجائلين ضبط 350 بائعاً مخالفاً، وإتلاف 293 بسطة عشوائية في مواقع متفرقة، بالإضافة إلى المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلاً عن مخالفة فتح نشاط دون رخصة ومخالفة اشتراطات المباني والإنشاءات وغيرها من المخالفات.