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مجلس دعم المنشآت: 390 ألف مشاهدة للجلسة الافتراضية حول السوق المالية

"الرشيد" سلّط الضوء على 4 تحديات رئيسة.. تعرف عليها

نظمّت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" جلسة افتراضية عن "السوق المالية"، وصلت مشاهداتها عبر منصات منشآت الإلكترونية إلى أكثر من 393 ألف مشاهدة.

وشارك في الجلسة التي نظمها مركز دعم المنشآت الافتراضي ضمن جلسات مجلس دعم المنشآت الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال؛ رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، والمدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول" المهندس خالد الحصان.

وناقش محمد القويز وضع السوق المالية السعودية عالمياً، مبيناً أنها ما زالت من الدول العشرين الأولى من ناحية السيولة عالمياً؛ حيث تشكل السوق السعودية 70% من القيمة السوقية في الشرق الأوسط، إضافة لحديثه عن إعطاء هيئة السوق المالية مهلةً إضافية للشركات للإفصاح عن القوائم المالية للربع الأول.

من جانبه تطرق محافظ "منشآت" لما كانت عليه سنة 2019 كسنة ذهبية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من حيث مقدار النمو؛ إذ وصل في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة 15% والشركات الكبيرة والرائدة بنسبة 2.5%.

وفيما يخص التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أوضح "الرشيد" أن تلك المنشآت لديها 4 تحديات رئيسية؛ وهي رواتب الموظفين والديون والرسوم الحكومية والإيجارات المستحقة.

بدوره استعرض المهندس خالد الحصان توقعاتهم خلال هذه السنة من ناحية الإدراجات ودور السوق المالية الثانوية في دعم الشركات والمنشآت غير المؤهلة لدخول السوق المالي الرئيس، بالإضافة إلى طريقة الوصول إلى السوق المالية السعودية من خلال سوق نمو.

يذكر أن عدد المشاهدات في مجلس دعم المنشآت وصل إلى حوالي 3 ملايين مشاهدة عبر منصات "منشآت" الإلكترونية؛ إذ تمت إقامة 11 جلسة على مدى شهرين؛ وذلك لفتح آفاق التعاون مع الجهات المعنية وإيصال مبادراتها للمستفيدين من رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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مجلس دعم المنشآت: 390 ألف مشاهدة للجلسة الافتراضية حول السوق المالية
سبق

نظمّت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" جلسة افتراضية عن "السوق المالية"، وصلت مشاهداتها عبر منصات منشآت الإلكترونية إلى أكثر من 393 ألف مشاهدة.

وشارك في الجلسة التي نظمها مركز دعم المنشآت الافتراضي ضمن جلسات مجلس دعم المنشآت الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال؛ رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، والمدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول" المهندس خالد الحصان.

وناقش محمد القويز وضع السوق المالية السعودية عالمياً، مبيناً أنها ما زالت من الدول العشرين الأولى من ناحية السيولة عالمياً؛ حيث تشكل السوق السعودية 70% من القيمة السوقية في الشرق الأوسط، إضافة لحديثه عن إعطاء هيئة السوق المالية مهلةً إضافية للشركات للإفصاح عن القوائم المالية للربع الأول.

من جانبه تطرق محافظ "منشآت" لما كانت عليه سنة 2019 كسنة ذهبية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من حيث مقدار النمو؛ إذ وصل في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة 15% والشركات الكبيرة والرائدة بنسبة 2.5%.

وفيما يخص التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أوضح "الرشيد" أن تلك المنشآت لديها 4 تحديات رئيسية؛ وهي رواتب الموظفين والديون والرسوم الحكومية والإيجارات المستحقة.

بدوره استعرض المهندس خالد الحصان توقعاتهم خلال هذه السنة من ناحية الإدراجات ودور السوق المالية الثانوية في دعم الشركات والمنشآت غير المؤهلة لدخول السوق المالي الرئيس، بالإضافة إلى طريقة الوصول إلى السوق المالية السعودية من خلال سوق نمو.

يذكر أن عدد المشاهدات في مجلس دعم المنشآت وصل إلى حوالي 3 ملايين مشاهدة عبر منصات "منشآت" الإلكترونية؛ إذ تمت إقامة 11 جلسة على مدى شهرين؛ وذلك لفتح آفاق التعاون مع الجهات المعنية وإيصال مبادراتها للمستفيدين من رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
05:11 PM

مجلس دعم المنشآت: 390 ألف مشاهدة للجلسة الافتراضية حول السوق المالية

"الرشيد" سلّط الضوء على 4 تحديات رئيسة.. تعرف عليها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظمّت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" جلسة افتراضية عن "السوق المالية"، وصلت مشاهداتها عبر منصات منشآت الإلكترونية إلى أكثر من 393 ألف مشاهدة.

وشارك في الجلسة التي نظمها مركز دعم المنشآت الافتراضي ضمن جلسات مجلس دعم المنشآت الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال؛ رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، والمدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول" المهندس خالد الحصان.

وناقش محمد القويز وضع السوق المالية السعودية عالمياً، مبيناً أنها ما زالت من الدول العشرين الأولى من ناحية السيولة عالمياً؛ حيث تشكل السوق السعودية 70% من القيمة السوقية في الشرق الأوسط، إضافة لحديثه عن إعطاء هيئة السوق المالية مهلةً إضافية للشركات للإفصاح عن القوائم المالية للربع الأول.

من جانبه تطرق محافظ "منشآت" لما كانت عليه سنة 2019 كسنة ذهبية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من حيث مقدار النمو؛ إذ وصل في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة 15% والشركات الكبيرة والرائدة بنسبة 2.5%.

وفيما يخص التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أوضح "الرشيد" أن تلك المنشآت لديها 4 تحديات رئيسية؛ وهي رواتب الموظفين والديون والرسوم الحكومية والإيجارات المستحقة.

بدوره استعرض المهندس خالد الحصان توقعاتهم خلال هذه السنة من ناحية الإدراجات ودور السوق المالية الثانوية في دعم الشركات والمنشآت غير المؤهلة لدخول السوق المالي الرئيس، بالإضافة إلى طريقة الوصول إلى السوق المالية السعودية من خلال سوق نمو.

يذكر أن عدد المشاهدات في مجلس دعم المنشآت وصل إلى حوالي 3 ملايين مشاهدة عبر منصات "منشآت" الإلكترونية؛ إذ تمت إقامة 11 جلسة على مدى شهرين؛ وذلك لفتح آفاق التعاون مع الجهات المعنية وإيصال مبادراتها للمستفيدين من رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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