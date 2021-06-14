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أمانة المدينة المنورة تعتمد تطوير 26 محطة وقود خلال 2021

في إطار خطة تحسين المشهد الحضري للشوارع الرئيسية

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة، تطوير 26 محطة وقود، تابعة لعدد من شركات القطاع الخاص في المدينة المنورة، خلال العام 2021.

جاء ذلك، بعد مراجعة واعتماد المخططات التطويرية المقدمة من ملاك المحطات، على أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير بنهاية العام الجاري.

ويأتي ذلك في إطار خطة الأمانة لتحسين المشهد الحضري للشوارع الرئيسية، والتي تهدف إلى تحسين الصورة البصرية للشوارع والأنشطة القائمة عليها، والتأكيد على توفير جميع الخدمات المطلوبة في محطات الوقود وفقاً للمعايير العالمية، مما يسهم في خلق التنافسية بين الشركات لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، وتوفير أفضل عناصر الجذب للمستخدمين.

وذكرت الأمانة أنها راعت في اعتماد التصاميم المقدمة لتطوير محطات الوقود، تحسين الواجهة العمرانية وتطوير الشكل العام للمحطات القائمة، من خلال تصميم الواجهات والمباني بشكل جمالي متميز بمكوناته ومفرداته المعمارية، بجانب توفير عناصر تنسيق مواقع المحطات من أعمدة إنارة وتشجير والجلسات والعلامات الإرشادية.

بالإضافة إلي توفير مناطق للصلاة، ودورات المياه العامة، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مواقف انتظار السيارات، مع التشديد على أهمية تحقيق معايير السلامة والأمان في تصميم المحطات القائمة لخزانات ومضخات الوقود وأنظمة الإطفاء.

وثمّنت أمانة منطقة المدينة المنورة، الاستجابة الملحوظة لملاك ومشغلي محطات الوقود، من خلال السرعة في تقديم المخططات المطلوبة لتطوير المحطات، وتنفيذ المخططات التطويرية المعتمدة، داعيةً باقي أصحاب المحطات للالتحاق بالمبادرة من خلال تقديم المقترحات التطويرية لمحطاتهم، للاستفادة من خدمات الأمانة، مؤكدة أنها ستقدم كل التسهيلات الاستشارية المطلوبة لهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة المدينة المنورة تعتمد تطوير 26 محطة وقود خلال 2021
سبق

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة، تطوير 26 محطة وقود، تابعة لعدد من شركات القطاع الخاص في المدينة المنورة، خلال العام 2021.

جاء ذلك، بعد مراجعة واعتماد المخططات التطويرية المقدمة من ملاك المحطات، على أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير بنهاية العام الجاري.

ويأتي ذلك في إطار خطة الأمانة لتحسين المشهد الحضري للشوارع الرئيسية، والتي تهدف إلى تحسين الصورة البصرية للشوارع والأنشطة القائمة عليها، والتأكيد على توفير جميع الخدمات المطلوبة في محطات الوقود وفقاً للمعايير العالمية، مما يسهم في خلق التنافسية بين الشركات لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، وتوفير أفضل عناصر الجذب للمستخدمين.

وذكرت الأمانة أنها راعت في اعتماد التصاميم المقدمة لتطوير محطات الوقود، تحسين الواجهة العمرانية وتطوير الشكل العام للمحطات القائمة، من خلال تصميم الواجهات والمباني بشكل جمالي متميز بمكوناته ومفرداته المعمارية، بجانب توفير عناصر تنسيق مواقع المحطات من أعمدة إنارة وتشجير والجلسات والعلامات الإرشادية.

بالإضافة إلي توفير مناطق للصلاة، ودورات المياه العامة، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مواقف انتظار السيارات، مع التشديد على أهمية تحقيق معايير السلامة والأمان في تصميم المحطات القائمة لخزانات ومضخات الوقود وأنظمة الإطفاء.

وثمّنت أمانة منطقة المدينة المنورة، الاستجابة الملحوظة لملاك ومشغلي محطات الوقود، من خلال السرعة في تقديم المخططات المطلوبة لتطوير المحطات، وتنفيذ المخططات التطويرية المعتمدة، داعيةً باقي أصحاب المحطات للالتحاق بالمبادرة من خلال تقديم المقترحات التطويرية لمحطاتهم، للاستفادة من خدمات الأمانة، مؤكدة أنها ستقدم كل التسهيلات الاستشارية المطلوبة لهم.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
04:42 PM

أمانة المدينة المنورة تعتمد تطوير 26 محطة وقود خلال 2021

في إطار خطة تحسين المشهد الحضري للشوارع الرئيسية

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة، تطوير 26 محطة وقود، تابعة لعدد من شركات القطاع الخاص في المدينة المنورة، خلال العام 2021.

جاء ذلك، بعد مراجعة واعتماد المخططات التطويرية المقدمة من ملاك المحطات، على أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير بنهاية العام الجاري.

ويأتي ذلك في إطار خطة الأمانة لتحسين المشهد الحضري للشوارع الرئيسية، والتي تهدف إلى تحسين الصورة البصرية للشوارع والأنشطة القائمة عليها، والتأكيد على توفير جميع الخدمات المطلوبة في محطات الوقود وفقاً للمعايير العالمية، مما يسهم في خلق التنافسية بين الشركات لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، وتوفير أفضل عناصر الجذب للمستخدمين.

وذكرت الأمانة أنها راعت في اعتماد التصاميم المقدمة لتطوير محطات الوقود، تحسين الواجهة العمرانية وتطوير الشكل العام للمحطات القائمة، من خلال تصميم الواجهات والمباني بشكل جمالي متميز بمكوناته ومفرداته المعمارية، بجانب توفير عناصر تنسيق مواقع المحطات من أعمدة إنارة وتشجير والجلسات والعلامات الإرشادية.

بالإضافة إلي توفير مناطق للصلاة، ودورات المياه العامة، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مواقف انتظار السيارات، مع التشديد على أهمية تحقيق معايير السلامة والأمان في تصميم المحطات القائمة لخزانات ومضخات الوقود وأنظمة الإطفاء.

وثمّنت أمانة منطقة المدينة المنورة، الاستجابة الملحوظة لملاك ومشغلي محطات الوقود، من خلال السرعة في تقديم المخططات المطلوبة لتطوير المحطات، وتنفيذ المخططات التطويرية المعتمدة، داعيةً باقي أصحاب المحطات للالتحاق بالمبادرة من خلال تقديم المقترحات التطويرية لمحطاتهم، للاستفادة من خدمات الأمانة، مؤكدة أنها ستقدم كل التسهيلات الاستشارية المطلوبة لهم.

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