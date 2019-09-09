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شاهد.. "سجون القصيم" تبدأ عامها الدراسي بـ379 نزيلًا

بعد اكتمال تهيئة الفصول الدراسية وتوفير الإمكانات اللازمة

استأنف نزلاء الإصلاحيات بمنطقة القصيم، تعليمهم للعام الدراسي الجديد 1440- 1441هـ، بمختلف المراحل (محو الأمية، المتوسط، الثانوي، والجامعي).
جاء ذلك بعد تهيئة الفصول الدراسية، وتوفير الإمكانات لاستقبال النزلاء، بمتابعة مباشرة من مدير السجون بمنطقة القصيم العميد خالد بن منصور الجربوع.
وبلغ عدد الملتحقين بالتعليم العام بمدارس السجون بالمنطقة 303 نزلاء، وبالتعليم الجامعي 76 نزيلًا.
تأتي هذه الجهود انطلاقًا من حرص المديرية العامة للسجون، على توفير التعليم للنزلاء؛ حيث يُعد أحد أهم البرامج المقدمة لهم بالتعاون مع وزارة التعليم.

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شاهد.. "سجون القصيم" تبدأ عامها الدراسي بـ379 نزيلًا
سبق

استأنف نزلاء الإصلاحيات بمنطقة القصيم، تعليمهم للعام الدراسي الجديد 1440- 1441هـ، بمختلف المراحل (محو الأمية، المتوسط، الثانوي، والجامعي).
جاء ذلك بعد تهيئة الفصول الدراسية، وتوفير الإمكانات لاستقبال النزلاء، بمتابعة مباشرة من مدير السجون بمنطقة القصيم العميد خالد بن منصور الجربوع.
وبلغ عدد الملتحقين بالتعليم العام بمدارس السجون بالمنطقة 303 نزلاء، وبالتعليم الجامعي 76 نزيلًا.
تأتي هذه الجهود انطلاقًا من حرص المديرية العامة للسجون، على توفير التعليم للنزلاء؛ حيث يُعد أحد أهم البرامج المقدمة لهم بالتعاون مع وزارة التعليم.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
12:35 PM

شاهد.. "سجون القصيم" تبدأ عامها الدراسي بـ379 نزيلًا

بعد اكتمال تهيئة الفصول الدراسية وتوفير الإمكانات اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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استأنف نزلاء الإصلاحيات بمنطقة القصيم، تعليمهم للعام الدراسي الجديد 1440- 1441هـ، بمختلف المراحل (محو الأمية، المتوسط، الثانوي، والجامعي).
جاء ذلك بعد تهيئة الفصول الدراسية، وتوفير الإمكانات لاستقبال النزلاء، بمتابعة مباشرة من مدير السجون بمنطقة القصيم العميد خالد بن منصور الجربوع.
وبلغ عدد الملتحقين بالتعليم العام بمدارس السجون بالمنطقة 303 نزلاء، وبالتعليم الجامعي 76 نزيلًا.
تأتي هذه الجهود انطلاقًا من حرص المديرية العامة للسجون، على توفير التعليم للنزلاء؛ حيث يُعد أحد أهم البرامج المقدمة لهم بالتعاون مع وزارة التعليم.

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