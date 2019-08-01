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"العمل" تودع معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيدين.. التفاصيل هنا

تشمل تسديد جزء من فواتير الكهرباء وبدل غلاء المعيشة

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي الحجة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وتشمل هذه المبالغ المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك: أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2,026,331,631 ريالا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,394,414,415ريالا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191,777,376ريالا.

وأضاف المهندس المبارك بانه تم صرف 101,764,840ريالا، كمساعدة نقدية لأجل الكهرباء، بالإضافة إلى 338,375,000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية اليوم بشكل مباشر.

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"العمل" تودع معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيدين.. التفاصيل هنا
سبق

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي الحجة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وتشمل هذه المبالغ المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك: أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2,026,331,631 ريالا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,394,414,415ريالا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191,777,376ريالا.

وأضاف المهندس المبارك بانه تم صرف 101,764,840ريالا، كمساعدة نقدية لأجل الكهرباء، بالإضافة إلى 338,375,000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية اليوم بشكل مباشر.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
04:49 PM

"العمل" تودع معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيدين.. التفاصيل هنا

تشمل تسديد جزء من فواتير الكهرباء وبدل غلاء المعيشة

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عمر السبيعي - الرياض
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5,377

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي الحجة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وتشمل هذه المبالغ المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك: أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2,026,331,631 ريالا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,394,414,415ريالا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191,777,376ريالا.

وأضاف المهندس المبارك بانه تم صرف 101,764,840ريالا، كمساعدة نقدية لأجل الكهرباء، بالإضافة إلى 338,375,000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية اليوم بشكل مباشر.

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