مكة.. ضبط مستودع مخالف يتم بداخله تخزين المواد الغذائية

استدعي صاحبه لإخلاء الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة مستودعاً مخالفاً يتم بداخله تخزين المواد الغذائية بطرق عشوائية مخالفة، وذلك ضمن حملة قامت بها البلدية على المستودعات الغذائية المخصصة لحفظ الأطعمة وسلامه تخزينها.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية وتخزينها بطرق غير صحيحة، مبيناً بأنه تم استدعاء صاحب المستودع لإخلاء الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية، مؤكداً ضرورة تطبيق جميع الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية آمنة.

وأكد المالكي أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية هذه الأيام للحد من تفشي فيروس كورونا وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.

من ناحية أخرى دعت أمانة العاصمة المقدسة المواطنين الراغبين في استلام مباسط مؤقتة مراجعة بلدية العمرة الفرعية بعد اكتمال المواقع المخصصة لبيع الخضار والفواكه بشمال مكة المكرمة في مواقف حجز السيارات بالنوارية بجوار مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها بطريق المدينة المنورة.

ويأتي إنشاء هذا السوق المؤقت للتخفيف على نقاط البيع الأخرى للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد_19.