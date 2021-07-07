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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10958.55 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال لأكثر من 277 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 12.66 نقطة ليقفل عند مستوى 10958.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 277 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 417 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العمران، و بترو رابغ، وإم آي إس، والمجموعة السعودية، والواحة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخريف، واتحاد الخليج الأهلية، والأهلي ريت 1، وبحر العرب، والمستشفى السعودي الألماني فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 2.87%.

وكانت أسهم شركات كيمانول، ودار الأركان، وكيان السعودية، وزين السعودية، ولازوردي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والعمران، وإم آي إس، وريدان، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 99.32 نقطة ليقفل عند مستوى 23038.89 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 297 ألف سهم تقاسمتها 857 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10958.55 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 12.66 نقطة ليقفل عند مستوى 10958.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 277 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 417 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العمران، و بترو رابغ، وإم آي إس، والمجموعة السعودية، والواحة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخريف، واتحاد الخليج الأهلية، والأهلي ريت 1، وبحر العرب، والمستشفى السعودي الألماني فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 2.87%.

وكانت أسهم شركات كيمانول، ودار الأركان، وكيان السعودية، وزين السعودية، ولازوردي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والعمران، وإم آي إس، وريدان، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 99.32 نقطة ليقفل عند مستوى 23038.89 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 297 ألف سهم تقاسمتها 857 صفقة.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
04:15 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10958.55 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال لأكثر من 277 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 12.66 نقطة ليقفل عند مستوى 10958.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 277 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 417 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العمران، و بترو رابغ، وإم آي إس، والمجموعة السعودية، والواحة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخريف، واتحاد الخليج الأهلية، والأهلي ريت 1، وبحر العرب، والمستشفى السعودي الألماني فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 2.87%.

وكانت أسهم شركات كيمانول، ودار الأركان، وكيان السعودية، وزين السعودية، ولازوردي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والعمران، وإم آي إس، وريدان، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 99.32 نقطة ليقفل عند مستوى 23038.89 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 297 ألف سهم تقاسمتها 857 صفقة.

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