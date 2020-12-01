النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تغريم شركة أبل 10 ملايين يورو في إيطاليا

بسبب مزاعم مقاومة أجهزة آيفون للماء

فرضت السلطات في إيطاليا غرامة مالية على شركة أبل، بلغت 10 ملايين يورو، بسبب ادعاءات مضللة حول مقاومة بعض أجهزة آيفون للماء.

وطبقاً لـ"بي بي سي"، وجدت هيئة المنافسة الوطنية الإيطالية، أن مزاعم أبل لا تشمل الظروف الطبيعية، إذ كانت ادعاءات مقاومة الأجهزة للماء صالحة فقط مع الماء النقي خلال تجارب في المختبرات.

وقالت الهيئة إن شركة أبل لا تغطي الأضرار الناجمة عن المياه في ضمان أجهزتها.

وزعمت أبل في إعلاناتها أن بعض أجهزة آيفون يمكنها مقاومة الماء على عمق 4 أمتار لمدة 30 دقيقة.

إيطاليا شركة أبل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
تغريم شركة أبل 10 ملايين يورو في إيطاليا
سبق

فرضت السلطات في إيطاليا غرامة مالية على شركة أبل، بلغت 10 ملايين يورو، بسبب ادعاءات مضللة حول مقاومة بعض أجهزة آيفون للماء.

وطبقاً لـ"بي بي سي"، وجدت هيئة المنافسة الوطنية الإيطالية، أن مزاعم أبل لا تشمل الظروف الطبيعية، إذ كانت ادعاءات مقاومة الأجهزة للماء صالحة فقط مع الماء النقي خلال تجارب في المختبرات.

وقالت الهيئة إن شركة أبل لا تغطي الأضرار الناجمة عن المياه في ضمان أجهزتها.

وزعمت أبل في إعلاناتها أن بعض أجهزة آيفون يمكنها مقاومة الماء على عمق 4 أمتار لمدة 30 دقيقة.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
09:19 AM

تغريم شركة أبل 10 ملايين يورو في إيطاليا

بسبب مزاعم مقاومة أجهزة آيفون للماء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
432

فرضت السلطات في إيطاليا غرامة مالية على شركة أبل، بلغت 10 ملايين يورو، بسبب ادعاءات مضللة حول مقاومة بعض أجهزة آيفون للماء.

وطبقاً لـ"بي بي سي"، وجدت هيئة المنافسة الوطنية الإيطالية، أن مزاعم أبل لا تشمل الظروف الطبيعية، إذ كانت ادعاءات مقاومة الأجهزة للماء صالحة فقط مع الماء النقي خلال تجارب في المختبرات.

وقالت الهيئة إن شركة أبل لا تغطي الأضرار الناجمة عن المياه في ضمان أجهزتها.

وزعمت أبل في إعلاناتها أن بعض أجهزة آيفون يمكنها مقاومة الماء على عمق 4 أمتار لمدة 30 دقيقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,239
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,325
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,991
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة