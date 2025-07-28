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"تركي بن طلال" يطلق شارة بدء الأعمال الميدانية لمبادرة "عسير كذا أجمل"

تهدف لإزالة مظاهر التشوّه في المحافظة

أطلق أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، عند السابعة صباح اليوم الأحد شارة بدء الأعمال الميدانية لمبادرة "عسير كذا أجمل"، التي تهدف لإزالة أي من مظاهر التشوه على جدران المحافظة، والتخلص من مخلفات مواد البناء، وتجميل المرافق العامة.

وقال في رسالته التي أطلق بها المبادرة للجان عبر البث المباشر من غرفة العمليات الرئيسية بمقر هيئة تطوير عسير: "إنه يوم مبارك وصباح عظيم لوطننا، بعد 36 ساعة من هذه اللحظة ستطمس كل التشوهات على جدراننا، وستصير عسير كذا أجمل بإذن الله".

ووجه أمير عسير اللجان التنفيذية باستدامة مبادرة "كذا أجمل"، من خلال توظيف النشاط المدرسي طوال العام، ودعوة المعلمين والمعلمات لغرف العمليات وإثارة النقاش حول المبادرة بالإضافة إلى الأماكن العامة، والتنسيق مع الأئمة والخطباء ودعوتهم لتجسيد شخصية الإمام الفاعل بالمجتمع، داعياً الأسر إلى زيارة غرف العمليات والاطلاع على سير العمل فيها.

وتأتي المبادرة التي يشارك فيها 36 جهة حكومية وخاصة؛ لتحقيق 36 هدفاً خلال 36 ساعة في 36 مدينة بعسير في آن واحد، بأيادي 5700 طالب وطالبة، إنفاذاً لما ورد في المادة الخامسة من لائحة الذوق العام التي صدرت بأمر ملكي كريم ونصت على "أنه لا يجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام أو أي من مكوناته أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية".

وتهدف المبادرة لإزالة مظاهر التشوّه، والإسهام في علاج مشكلة الكتابة على الجدران والأماكن العامة والميادين، إلى جانب إزالة مظاهر التشوه الأخرى المتمثلة في مخلفات البناء والنفايات، بالإضافة إلى نظافة الحدائق وزراعتها وصيانة مرافقها من دورات المياه وأعمدة الإنارة، بمشاركة الآليات التابعة للأمانة والبلديات في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وتسهم المبادرة بأهدافها الـ36 في إيجاد مدن نموذجية ورائدة وتفعيل العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع والعمل بروح الفريق الواحد، إضافة إلى توظيف الطاقات وروح الاعتزاز واستثارة المواهب ورفع وعي الشباب للخدمة الوطنية وتعزيز مفهوم التلاحم الوطني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي بن طلال" يطلق شارة بدء الأعمال الميدانية لمبادرة "عسير كذا أجمل"
سبق

أطلق أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، عند السابعة صباح اليوم الأحد شارة بدء الأعمال الميدانية لمبادرة "عسير كذا أجمل"، التي تهدف لإزالة أي من مظاهر التشوه على جدران المحافظة، والتخلص من مخلفات مواد البناء، وتجميل المرافق العامة.

وقال في رسالته التي أطلق بها المبادرة للجان عبر البث المباشر من غرفة العمليات الرئيسية بمقر هيئة تطوير عسير: "إنه يوم مبارك وصباح عظيم لوطننا، بعد 36 ساعة من هذه اللحظة ستطمس كل التشوهات على جدراننا، وستصير عسير كذا أجمل بإذن الله".

ووجه أمير عسير اللجان التنفيذية باستدامة مبادرة "كذا أجمل"، من خلال توظيف النشاط المدرسي طوال العام، ودعوة المعلمين والمعلمات لغرف العمليات وإثارة النقاش حول المبادرة بالإضافة إلى الأماكن العامة، والتنسيق مع الأئمة والخطباء ودعوتهم لتجسيد شخصية الإمام الفاعل بالمجتمع، داعياً الأسر إلى زيارة غرف العمليات والاطلاع على سير العمل فيها.

وتأتي المبادرة التي يشارك فيها 36 جهة حكومية وخاصة؛ لتحقيق 36 هدفاً خلال 36 ساعة في 36 مدينة بعسير في آن واحد، بأيادي 5700 طالب وطالبة، إنفاذاً لما ورد في المادة الخامسة من لائحة الذوق العام التي صدرت بأمر ملكي كريم ونصت على "أنه لا يجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام أو أي من مكوناته أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية".

وتهدف المبادرة لإزالة مظاهر التشوّه، والإسهام في علاج مشكلة الكتابة على الجدران والأماكن العامة والميادين، إلى جانب إزالة مظاهر التشوه الأخرى المتمثلة في مخلفات البناء والنفايات، بالإضافة إلى نظافة الحدائق وزراعتها وصيانة مرافقها من دورات المياه وأعمدة الإنارة، بمشاركة الآليات التابعة للأمانة والبلديات في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وتسهم المبادرة بأهدافها الـ36 في إيجاد مدن نموذجية ورائدة وتفعيل العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع والعمل بروح الفريق الواحد، إضافة إلى توظيف الطاقات وروح الاعتزاز واستثارة المواهب ورفع وعي الشباب للخدمة الوطنية وتعزيز مفهوم التلاحم الوطني.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
06:25 PM

"تركي بن طلال" يطلق شارة بدء الأعمال الميدانية لمبادرة "عسير كذا أجمل"

تهدف لإزالة مظاهر التشوّه في المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أطلق أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، عند السابعة صباح اليوم الأحد شارة بدء الأعمال الميدانية لمبادرة "عسير كذا أجمل"، التي تهدف لإزالة أي من مظاهر التشوه على جدران المحافظة، والتخلص من مخلفات مواد البناء، وتجميل المرافق العامة.

وقال في رسالته التي أطلق بها المبادرة للجان عبر البث المباشر من غرفة العمليات الرئيسية بمقر هيئة تطوير عسير: "إنه يوم مبارك وصباح عظيم لوطننا، بعد 36 ساعة من هذه اللحظة ستطمس كل التشوهات على جدراننا، وستصير عسير كذا أجمل بإذن الله".

ووجه أمير عسير اللجان التنفيذية باستدامة مبادرة "كذا أجمل"، من خلال توظيف النشاط المدرسي طوال العام، ودعوة المعلمين والمعلمات لغرف العمليات وإثارة النقاش حول المبادرة بالإضافة إلى الأماكن العامة، والتنسيق مع الأئمة والخطباء ودعوتهم لتجسيد شخصية الإمام الفاعل بالمجتمع، داعياً الأسر إلى زيارة غرف العمليات والاطلاع على سير العمل فيها.

وتأتي المبادرة التي يشارك فيها 36 جهة حكومية وخاصة؛ لتحقيق 36 هدفاً خلال 36 ساعة في 36 مدينة بعسير في آن واحد، بأيادي 5700 طالب وطالبة، إنفاذاً لما ورد في المادة الخامسة من لائحة الذوق العام التي صدرت بأمر ملكي كريم ونصت على "أنه لا يجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام أو أي من مكوناته أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية".

وتهدف المبادرة لإزالة مظاهر التشوّه، والإسهام في علاج مشكلة الكتابة على الجدران والأماكن العامة والميادين، إلى جانب إزالة مظاهر التشوه الأخرى المتمثلة في مخلفات البناء والنفايات، بالإضافة إلى نظافة الحدائق وزراعتها وصيانة مرافقها من دورات المياه وأعمدة الإنارة، بمشاركة الآليات التابعة للأمانة والبلديات في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وتسهم المبادرة بأهدافها الـ36 في إيجاد مدن نموذجية ورائدة وتفعيل العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع والعمل بروح الفريق الواحد، إضافة إلى توظيف الطاقات وروح الاعتزاز واستثارة المواهب ورفع وعي الشباب للخدمة الوطنية وتعزيز مفهوم التلاحم الوطني.

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