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دقائق وتحتل "أرامكو" مكان "أبل" كأكبر الشركات المدرجة في العالم

السهم كان قد قفز بالحد الأقصى 10 % في أول دقائق مزاد الافتتاح

تفصلنا دقائق معدودة تعلن احتلال "أرامكو" مكان "أبل" الأميركية؛ كأكبر الشركات المدرجة في العالم.

وكانت قد أظهرت فترة ما قبل الافتتاح في السوق السعودي، أن سعر الافتتاح الافتراضي لـ"أرامكو" قد وصل عند 35.20 ريال بزيادة 10% مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 32 ريالاً، وبلغت الكمية الافتراضية نحو 9.7 مليون سهم.

وبلغت الطلبات على السهم أكثر من 180 مليون سهم على سعر 35.20 ريال وأعلى منه.

يُشار إلى أنه سيتم اليوم تمديد مزاد الافتتاح لمدة نصف ساعة لشركة أرامكو فقط؛ ليمتد من 9:30 الى 10:30.

وأدرج سهم شركة "أرامكو السعودية" اليوم بالسوق السعودي، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

ووفق "تداول" سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

كما سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية.. بالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 12 / 11 / 2019م في الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحاً.. وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً.

أرامكو السعودية أبل السوق السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دقائق وتحتل "أرامكو" مكان "أبل" كأكبر الشركات المدرجة في العالم
سبق

تفصلنا دقائق معدودة تعلن احتلال "أرامكو" مكان "أبل" الأميركية؛ كأكبر الشركات المدرجة في العالم.

وكانت قد أظهرت فترة ما قبل الافتتاح في السوق السعودي، أن سعر الافتتاح الافتراضي لـ"أرامكو" قد وصل عند 35.20 ريال بزيادة 10% مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 32 ريالاً، وبلغت الكمية الافتراضية نحو 9.7 مليون سهم.

وبلغت الطلبات على السهم أكثر من 180 مليون سهم على سعر 35.20 ريال وأعلى منه.

يُشار إلى أنه سيتم اليوم تمديد مزاد الافتتاح لمدة نصف ساعة لشركة أرامكو فقط؛ ليمتد من 9:30 الى 10:30.

وأدرج سهم شركة "أرامكو السعودية" اليوم بالسوق السعودي، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

ووفق "تداول" سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

كما سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية.. بالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 12 / 11 / 2019م في الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحاً.. وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً.

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
10:28 AM
اخر تعديل
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
11:37 AM

دقائق وتحتل "أرامكو" مكان "أبل" كأكبر الشركات المدرجة في العالم

السهم كان قد قفز بالحد الأقصى 10 % في أول دقائق مزاد الافتتاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفصلنا دقائق معدودة تعلن احتلال "أرامكو" مكان "أبل" الأميركية؛ كأكبر الشركات المدرجة في العالم.

وكانت قد أظهرت فترة ما قبل الافتتاح في السوق السعودي، أن سعر الافتتاح الافتراضي لـ"أرامكو" قد وصل عند 35.20 ريال بزيادة 10% مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 32 ريالاً، وبلغت الكمية الافتراضية نحو 9.7 مليون سهم.

وبلغت الطلبات على السهم أكثر من 180 مليون سهم على سعر 35.20 ريال وأعلى منه.

يُشار إلى أنه سيتم اليوم تمديد مزاد الافتتاح لمدة نصف ساعة لشركة أرامكو فقط؛ ليمتد من 9:30 الى 10:30.

وأدرج سهم شركة "أرامكو السعودية" اليوم بالسوق السعودي، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

ووفق "تداول" سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

كما سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية.. بالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 12 / 11 / 2019م في الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحاً.. وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً.

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