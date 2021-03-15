أمير مكة ونائبه يستقبلان ذوي محافظ تربة "المفرجي"

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه، الأمير بدر بن سلطان، ذوي محافظ تربة، عبدالعزيز المفرجي – رحمه الله – والذي وافته المنية إثر حادث مروري تعرض له الخميس الماضي.
وقدّم ذوو المفرجي شكرهم وتقديرهم لأمير مكة ونائبه؛ على تعازيهما ومواساتهما.
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه، الأمير بدر بن سلطان، ذوي محافظ تربة، عبدالعزيز المفرجي – رحمه الله – والذي وافته المنية إثر حادث مروري تعرض له الخميس الماضي.
وقدّم ذوو المفرجي شكرهم وتقديرهم لأمير مكة ونائبه؛ على تعازيهما ومواساتهما.
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه، الأمير بدر بن سلطان، ذوي محافظ تربة، عبدالعزيز المفرجي – رحمه الله – والذي وافته المنية إثر حادث مروري تعرض له الخميس الماضي.
وقدّم ذوو المفرجي شكرهم وتقديرهم لأمير مكة ونائبه؛ على تعازيهما ومواساتهما.