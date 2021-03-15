وقدّم ذوو المفرجي شكرهم وتقديرهم لأمير مكة ونائبه؛ على تعازيهما ومواساتهما.

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير ⁧خالد الفيصل⁩، ونائبه، الأمير بدر بن سلطان⁩، ذوي محافظ تربة، عبدالعزيز المفرجي – رحمه الله – والذي وافته المنية إثر حادث مروري تعرض له الخميس الماضي.

أمير مكة ونائبه يستقبلان ذوي محافظ تربة "المفرجي" متعب البقمي سبق 2021-03-15 استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير ⁧خالد الفيصل⁩، ونائبه، الأمير بدر بن سلطان⁩، ذوي محافظ تربة، عبدالعزيز المفرجي – رحمه الله – والذي وافته المنية إثر حادث مروري تعرض له الخميس الماضي. وقدّم ذوو المفرجي شكرهم وتقديرهم لأمير مكة ونائبه؛ على تعازيهما ومواساتهما.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442 03:11 PM

أمير مكة ونائبه يستقبلان ذوي محافظ تربة "المفرجي" وافته المنية إثر حادث مروري تعرض له الخميس الماضي





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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير ⁧خالد الفيصل⁩، ونائبه، الأمير بدر بن سلطان⁩، ذوي محافظ تربة، عبدالعزيز المفرجي – رحمه الله – والذي وافته المنية إثر حادث مروري تعرض له الخميس الماضي.

وقدّم ذوو المفرجي شكرهم وتقديرهم لأمير مكة ونائبه؛ على تعازيهما ومواساتهما.