وزير التعليم: الروضة الافتراضية توفر للأسرة وسيلة تفاعلية لأبنائهم

قال إنها ما زالت تجريبية والوزارة تسعى لتطويرها في الفترة المقبلة

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- قدمت الكثير للطفل ضمن جهود مميزة عملت من خلالها على الإسهام في حماية الأطفال من مختلف أنواع الإيذاء، وتوفير البيئة التعليمية والتربوية لهم، بداية من توفير المدارس في جميع أنحاء المملكة للطلاب والطالبات، إلى التوسع في الطفولة المبكرة، وخصوصاً رياض الأطفال.

وتفصيلًا: جاء ذلك أثناء رعايته صباح اليوم الأربعاء ١٤٤١/٣/٢٣ه بمقر الوزارة، لفعالية الاحتفاء باليوم العالمي للطفل، وتدشين الروضة الافتراضية التجريبية، والمعرض المصاحب تزامناً مع المناسبة العالمية، وذلك بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، وعدد من قيادات الوزارة.

وأضاف الوزير آل الشيخ في حديثه لوسائل الإعلام: أن الروضة الافتراضية جاءت لكي توفر للأسرة وسيلة تفاعلية إيجابية لأبنائهم الذين لا يستطيعون الالتحاق بالروضة، مبيناً أنها ما زالت في المرحلة التجريبية، وتسعى الوزارة إلى تطويرها في الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن تنفيذ مبادرة الطفولة المبكرة هذا العام يمثل أحد أهم مشروعات الوزارة في زيادة نسبة التحاق الأطفال في المدارس، لترتفع إلى 21% بدلاً عما كانت عليه في السابق 17%، موضحاً أن هذه الزيادة تعكس حرص القيادة الرشيدة –حفظها الله- على تمكين الأطفال من حقهم في التعليم، وتنمية قدراتهم، وتعزيز نواتج التعلم تبعاً لذلك.

وأشار وزير التعليم إلى أن فكرة الروضة الافتراضية بدأت منذ أربعة أشهر، حتى تدشينها وافتتاحها هذا اليوم بما تحمله من محتوى إثرائي يحاكي واقع الروضات، من فيديوهات تعليمية، وقصص، وألعاب، وأنشطة تفاعلية، إضافة إلى الإرشادات والرسائل التوعوية، وأدوات التقييم لولي الأمر؛ لمساعدته على دعم تعلم الطفل من المنزل.



وقال إن إحصاءات اليونسكو والبنك الدولي تشيران إلى أن الأطفال الذين يمرون بمرحلة رياض الأطفال كانت نسبة نجاحهم ودعمهم لتنمية وطنهم أكبر؛ لذلك جاء التركيز على هذه المرحلة والاهتمام بتطويرها دولياً.

وكان وزير التعليم قد افتتح المعرض المصاحب لفعاليات احتفاء الوزارة باليوم العالمي للطفل، بما يشتمل عليه من برامج وأنشطة ومنتجات، بمشاركة أطفال من مرحلة رياض الأطفال، وطلاب وطالبات الصفوف الأولية في المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض، كما شهد الحفل المسرحي المعد بهذه المناسبة، واشتمل على كلمات ترحيبية، وأوبريت وعدد من اللوحات الاحتفالية بالمناسبة.