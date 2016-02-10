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خادم الحرمين يستقبل "الحجرف" ويهنئه بمناسبة تعيينه أميناً عاماً لمجلس التعاون

الملك تمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

وهنّأ خادم الحرمين الشريفين، "الحجرف"؛ بمناسبة تعيينه أميناً عاماً لمجلس التعاون، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله؛ لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وعبّر "الحجرف"؛ عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً حرصه على بذل كل جهدٍ في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج العربي، وتحقيق تطلعات قادته.

وشهد الاستقبال، استعراض عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نايف بن فلاح الحجرف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل "الحجرف" ويهنئه بمناسبة تعيينه أميناً عاماً لمجلس التعاون
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

وهنّأ خادم الحرمين الشريفين، "الحجرف"؛ بمناسبة تعيينه أميناً عاماً لمجلس التعاون، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله؛ لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وعبّر "الحجرف"؛ عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً حرصه على بذل كل جهدٍ في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج العربي، وتحقيق تطلعات قادته.

وشهد الاستقبال، استعراض عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
01:22 PM

خادم الحرمين يستقبل "الحجرف" ويهنئه بمناسبة تعيينه أميناً عاماً لمجلس التعاون

الملك تمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

وهنّأ خادم الحرمين الشريفين، "الحجرف"؛ بمناسبة تعيينه أميناً عاماً لمجلس التعاون، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله؛ لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وعبّر "الحجرف"؛ عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً حرصه على بذل كل جهدٍ في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج العربي، وتحقيق تطلعات قادته.

وشهد الاستقبال، استعراض عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

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