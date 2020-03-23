النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس التونسي ينشر الجيش لإجبار المواطنين على الالتزام بإجراءات "كورونا"

إصابة 89 شخصاً ووفاة 3

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم (الاثنين)، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أمر الجيش بالانتشار في الشوارع لإجبار الناس على احترام إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

وسجلت تونس حتى الآن 89 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة ثلاثة أشخاص، وفقاً لـ"رويترز".


وكانت تونس قد فرضت حظر تجول ليلاً الأسبوع الماضي وإغلاقاً عاماً منذ أمس يلزم الناس بالبقاء في منازلهم إلا عند شراء الضروريات.

تونس الرئيس التونسي قيس سعيد الجيش التونسي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الرئيس التونسي ينشر الجيش لإجبار المواطنين على الالتزام بإجراءات "كورونا"
سبق

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم (الاثنين)، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أمر الجيش بالانتشار في الشوارع لإجبار الناس على احترام إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

وسجلت تونس حتى الآن 89 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة ثلاثة أشخاص، وفقاً لـ"رويترز".


وكانت تونس قد فرضت حظر تجول ليلاً الأسبوع الماضي وإغلاقاً عاماً منذ أمس يلزم الناس بالبقاء في منازلهم إلا عند شراء الضروريات.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
07:42 PM

الرئيس التونسي ينشر الجيش لإجبار المواطنين على الالتزام بإجراءات "كورونا"

إصابة 89 شخصاً ووفاة 3

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,796

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم (الاثنين)، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أمر الجيش بالانتشار في الشوارع لإجبار الناس على احترام إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

وسجلت تونس حتى الآن 89 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة ثلاثة أشخاص، وفقاً لـ"رويترز".


وكانت تونس قد فرضت حظر تجول ليلاً الأسبوع الماضي وإغلاقاً عاماً منذ أمس يلزم الناس بالبقاء في منازلهم إلا عند شراء الضروريات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,549
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,170
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,008
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,560

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة