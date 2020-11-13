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أمانة الشرقية تنفذ 950 جولة رقابية على الأسواق التجارية

ضبط 35 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ"كوفيد19"

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 957 جولة رقابية، وخمس جولات مشتركة مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط 35 مخالفة لحالات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19"، وتكدس في الأسواق التجارية، ومساكن العمالة.

وقد رفعت الأمانة 7270 طنًّا من النفايات، وأزالت 4193 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات؛ فيما قامت بتنظيف وتعقيم وتطهير 763 موقعًا، استخدمت فيها 149813 لترًا من المعقمات والمطهرات.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تنفذ 950 جولة رقابية على الأسواق التجارية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 957 جولة رقابية، وخمس جولات مشتركة مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط 35 مخالفة لحالات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19"، وتكدس في الأسواق التجارية، ومساكن العمالة.

وقد رفعت الأمانة 7270 طنًّا من النفايات، وأزالت 4193 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات؛ فيما قامت بتنظيف وتعقيم وتطهير 763 موقعًا، استخدمت فيها 149813 لترًا من المعقمات والمطهرات.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
04:27 PM

أمانة الشرقية تنفذ 950 جولة رقابية على الأسواق التجارية

ضبط 35 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ"كوفيد19"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 957 جولة رقابية، وخمس جولات مشتركة مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط 35 مخالفة لحالات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19"، وتكدس في الأسواق التجارية، ومساكن العمالة.

وقد رفعت الأمانة 7270 طنًّا من النفايات، وأزالت 4193 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات؛ فيما قامت بتنظيف وتعقيم وتطهير 763 موقعًا، استخدمت فيها 149813 لترًا من المعقمات والمطهرات.

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