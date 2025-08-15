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شفاعة أمير الشرقية ونائبه تكلل بالتنازل في "قضية قتل العديد".. "جزاهم الله خيراً"

مساعٍ تواصلت من اللجنة العليا لإصلاح ذات البين.. جهود مبذولة ومتابعة مستمرة

بوجاهة الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين، ووجاهة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس اللجنة العليا، تكللت مساعي اللجنة بالتنازل لوجه الله في قضية قتل بمحافظة العديد التابعة المنطقة الشرقية.

وتأتي هذه الجهود التي تبذلها اللجان التنفيذية بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية بمتابعة مستمرة من رئيس اللجنة أمير المنطقة الشرقية ونائبه نائب رئيس اللجنة.

وقال أمير المنطقة الشرقية بعد التنازل: "الحمد لله وجزاهم الله خير"، مثمناً التنازل عن الحق الخاص.

وكانت قضية محافظة العديد، قد شهدت خلافاً بين شخصين إذ قام أحدهما بتسديد طعنات للآخر لتنهي حياته، وبتوفيق من الله ثم وجاهة أمير المنطقة الشرقية ونائبه انتهت القضية بالتنازل عن الحق الخاص.

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شفاعة أمير الشرقية ونائبه تكلل بالتنازل في "قضية قتل العديد".. "جزاهم الله خيراً"
سبق

بوجاهة الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين، ووجاهة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس اللجنة العليا، تكللت مساعي اللجنة بالتنازل لوجه الله في قضية قتل بمحافظة العديد التابعة المنطقة الشرقية.

وتأتي هذه الجهود التي تبذلها اللجان التنفيذية بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية بمتابعة مستمرة من رئيس اللجنة أمير المنطقة الشرقية ونائبه نائب رئيس اللجنة.

وقال أمير المنطقة الشرقية بعد التنازل: "الحمد لله وجزاهم الله خير"، مثمناً التنازل عن الحق الخاص.

وكانت قضية محافظة العديد، قد شهدت خلافاً بين شخصين إذ قام أحدهما بتسديد طعنات للآخر لتنهي حياته، وبتوفيق من الله ثم وجاهة أمير المنطقة الشرقية ونائبه انتهت القضية بالتنازل عن الحق الخاص.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
02:26 PM

شفاعة أمير الشرقية ونائبه تكلل بالتنازل في "قضية قتل العديد".. "جزاهم الله خيراً"

مساعٍ تواصلت من اللجنة العليا لإصلاح ذات البين.. جهود مبذولة ومتابعة مستمرة

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
4,671

بوجاهة الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين، ووجاهة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس اللجنة العليا، تكللت مساعي اللجنة بالتنازل لوجه الله في قضية قتل بمحافظة العديد التابعة المنطقة الشرقية.

وتأتي هذه الجهود التي تبذلها اللجان التنفيذية بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية بمتابعة مستمرة من رئيس اللجنة أمير المنطقة الشرقية ونائبه نائب رئيس اللجنة.

وقال أمير المنطقة الشرقية بعد التنازل: "الحمد لله وجزاهم الله خير"، مثمناً التنازل عن الحق الخاص.

وكانت قضية محافظة العديد، قد شهدت خلافاً بين شخصين إذ قام أحدهما بتسديد طعنات للآخر لتنهي حياته، وبتوفيق من الله ثم وجاهة أمير المنطقة الشرقية ونائبه انتهت القضية بالتنازل عن الحق الخاص.

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