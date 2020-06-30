النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"طقس العرب": حرارة الـ50 ستضرب هذه المناطق.. بينها الرياض

تستمر فرص زخات الأمطار الرعدية على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة

توقع موقع "طقس العرب" أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة في عموم مناطق المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة القادمة، ويكون معتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وتستمر كذلك فرص زخات الأمطار الرعدية محلية الطابع على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.

كما توقع موقع "طقس العرب" درجات حرارة أربعينية في بعض المناطق يوم الأربعاء وترتفع لتصبح خمسينية يوم الخميس، وتستمر في الارتفاعات حتى نهاية الأسبوع لتطال مناطق أوسع.

وتوقع الموقع أن تصل الحرارة في العاصمة الرياض خلال نهاية الأسبوع لأواخر الـ40 مئوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"طقس العرب": حرارة الـ50 ستضرب هذه المناطق.. بينها الرياض
سبق

توقع موقع "طقس العرب" أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة في عموم مناطق المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة القادمة، ويكون معتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وتستمر كذلك فرص زخات الأمطار الرعدية محلية الطابع على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.

كما توقع موقع "طقس العرب" درجات حرارة أربعينية في بعض المناطق يوم الأربعاء وترتفع لتصبح خمسينية يوم الخميس، وتستمر في الارتفاعات حتى نهاية الأسبوع لتطال مناطق أوسع.

وتوقع الموقع أن تصل الحرارة في العاصمة الرياض خلال نهاية الأسبوع لأواخر الـ40 مئوية.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
07:35 PM

"طقس العرب": حرارة الـ50 ستضرب هذه المناطق.. بينها الرياض

تستمر فرص زخات الأمطار الرعدية على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
2
5,857

توقع موقع "طقس العرب" أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة في عموم مناطق المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة القادمة، ويكون معتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وتستمر كذلك فرص زخات الأمطار الرعدية محلية الطابع على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.

كما توقع موقع "طقس العرب" درجات حرارة أربعينية في بعض المناطق يوم الأربعاء وترتفع لتصبح خمسينية يوم الخميس، وتستمر في الارتفاعات حتى نهاية الأسبوع لتطال مناطق أوسع.

وتوقع الموقع أن تصل الحرارة في العاصمة الرياض خلال نهاية الأسبوع لأواخر الـ40 مئوية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,865
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,285
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,520
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,084

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة