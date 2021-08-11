مجلس إدارة نادي العين بالأطاولة يعقد اجتماعه الأول برئاسة "دباج"

ناقش أوضاع الألعاب كافة وثمَّن جهود وزير الرياضة وأمير الباحة

عقد مجلس إدارة نادي العين اجتماعه الأول مساء اليوم الأربعاء، وذلك بمقر النادي بالأطاولة، وترأس الاجتماع حسن دباج رئيس مجلس إدارة النادي، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة راشد طاهر وأعضاء المجلس.

وثمَّن رئيس النادي في بداية الاجتماع الثقة الغالية لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على التكليف الجديد لمجلس إدارة النادي، مشددًا على أنهم كمجلس إدارة سيعملون على ترجمة توجيهات وتوصيات سموه على أرض الواقع حتى يتمكن النادي من أداء دوره المنوط به في رياضة الوطن.

وتوجّه "دباج" بخالص الشكر إلى أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، على دعمه لنادي العين وجميع أندية منطقة الباحة، متمنيًا استمرارية هذا الدعم لما فيه من تعزيز للدور الرياضي والاجتماعي والثقافي لأندية المنطقة.

كما تقدم "دباج" بالشكر لمجلس إدارة النادي السابق برئاسة مازن بن رداد على مجهوداتهم التي قاموا بها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنهم كمجلس إدارة جديد سيعملون على مواصلة العمل من أجل أن يتبوأ النادي مكانته المعروفة بين أندية الوطن.

وخلال الاجتماع طالب "دباج" أعضاء مجلس الإدارة بأن يعملوا بروح الفريق الواحد، وأن يضعوا مصلحة النادي نصب أعينهم مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب الكثير من الجهد والتضحيات والعمل والتعاون المشترك للمحافظة على مكتسبات النادي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المرحلة المقبلة لأمور النادي كافة بمختلف الألعاب.